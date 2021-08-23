Международный
военно-технический
форум армия-2021
Рубрика: Русское оружие
Проект: Форум Армия 2021
23.08.2021 15:39
Текст: Алексей Брусилов

Модификацию ЗРК "Сосна" на БТР-82 представили на "Армии-2021"

Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия "Сосна" продолжает демонстрировать свою универсальность. На седьмом Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" впервые представлена версия на шасси четырехосного отечественного бронетранспортера БТР-82А.

Ранее уже показывали варианты на основе боевой машины пехоты БМП-3 и легкого бронированного многоцелевого тягача МТ-ЛБ. Последний образец, как и само боевое отделение автоматизированного комплекса, также находится в выставочной экспозиции.

Данный ЗРК известен своими высокими тактико-техническими характеристиками и может поражать разнообразные воздушные цели, в том числе беспилотники, крылатые ракеты или управляемые авиационные боеприпасы.

Также в случае необходимости есть возможность уничтожения наземной легкобронированной техники.

Установленная прицельная оптико-электронная система способна в скрытом режиме в любое время суток обнаруживать противника. Зона поражения достигает 10000 метров по дальности и 5000 метров по высоте.

Фото: Алексей Моисеев
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Запуск ракет осуществляется без остановок, во время движения. В боекомплект входят двенадцать ракет. В расчет - два человека.

Необходимо отметить, что колесные шасси вроде БТР-82А увеличивают мобильность и удешевляют стоимость эксплуатации военной техники.

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