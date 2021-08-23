Модификацию ЗРК "Сосна" на БТР-82 представили на "Армии-2021"

Ранее уже показывали варианты на основе боевой машины пехоты БМП-3 и легкого бронированного многоцелевого тягача МТ-ЛБ. Последний образец, как и само боевое отделение автоматизированного комплекса, также находится в выставочной экспозиции.
Данный ЗРК известен своими высокими тактико-техническими характеристиками и может поражать разнообразные воздушные цели, в том числе беспилотники, крылатые ракеты или управляемые авиационные боеприпасы.
Также в случае необходимости есть возможность уничтожения наземной легкобронированной техники.
Установленная прицельная оптико-электронная система способна в скрытом режиме в любое время суток обнаруживать противника. Зона поражения достигает 10000 метров по дальности и 5000 метров по высоте.
Запуск ракет осуществляется без остановок, во время движения. В боекомплект входят двенадцать ракет. В расчет - два человека.
Необходимо отметить, что колесные шасси вроде БТР-82А увеличивают мобильность и удешевляют стоимость эксплуатации военной техники.