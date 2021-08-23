Москвичи прошли две тысячи километров, чтобы доставить на Соловки икону Невского

Экспедиция "Великий Северный путь", завершившаяся на Соловках в праздник Преображения Господня, ляжет в основу постоянного туристического маршрута. Об этом "Российской газете" рассказала участник проекта - почетный президент Фонда сохранения культурного наследия Русского Севера "Дорогами Ломоносова" Елена Кутукова.

Двенадцать москвичей, отправившихся с Красной площади 10 июня, преодолели две тысячи километров, чтобы доставить на Соловки из столицы икону святого благоверного князя Александра Невского. Паломники, среди которых были представители бизнеса, художники, общественники, шли к соловецким святыням через Московскую, Владимирскую, Ярославскую, Вологодскую, Архангельскую области, Республику Карелию.

Это древний русский путь - на нем оставили свои следы паломники династий Рюриковичей и Романовых. Еще более древняя русская традиция - бросить все и отправиться по святым местам: "Ко всему готовы, ничего не жаль". Паломники XXI века шли по проселочным дорогам, минуя федеральную трассу: часть пути - пешком, но, конечно же, отдыхали в машинах сопровождения. Увидели Сергиев Посад, Александров, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Вологду, Кириллов, Белозерск, Каргополь. Маршрут они разбили на 60 переходов, каждый из которых был равен примерно 20-30 километрам.

Для многих поход стал непростым испытанием: всем известно, что дороги на дальнем Севере не гладкие, кроме того, даже на территории Арктики в Архангельской области в этом году стояла небывалая жара. В основном из-за нее некоторым приходилось брать пару дней на отдых, а потом догонять сотоварищей.

Сложнее всего было энтузиастам проекта - представителю Московского отделения Императорского православного палестинского общества Сергею Забурниягину, а также руководителю Ассоциации "Путь поморов" Алле Фаттаховой, которые измерили "своими ногами" большую часть пути. Тем временем путешественник Валерий Шанин шел с камерой - в декабре он обещает представить публике фильм об экспедиции.

По старому Онежскому тракту пилигримы добрались до берега Белого моря, а перед тем, как из Кеми отправиться катером на Соловки, доставили на Кий-остров образ "Кийский крест с предстоящими", выполненный московским резчиком Александром Михайловым.

Москвичи преодолели две тысячи километров, чтобы доставить на Соловки икону Александра Невского

По словам Елены Кутуковой, жители глубинки, принимавшие у себя путешественников, просили организаторов экспедиции включить их гостевые дома в постоянные туристические маршруты на Русский Север:

- Путь будет подробно описан, а вся информация о нем размещена в Сети. Конечно же, без помощи государства в дальнейшем нам не обойтись: надеемся, что Ростуризм и министерство промышленности и торговли поддержат этот маршрут.

По словам участников похода, сегодня речь идет о включении маршрута в межрегиональный проект по туризму, который пройдет из столицы на Север и объединит семь регионов России.