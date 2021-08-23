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23.08.2021 10:57
Рубрика: Власть

МВД и "Калашников" готовят контракт на замену пистолета Макарова

Текст: Михаил Фалалеев

Контракт на поставку нового оружия готовят МВД России и группа компаний "Калашников". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концерна, завершается опытная эксплуатация пистолета Лебедева компактного (ПЛК), который должен заменить знаменитый пистолет Макарова (ПМ).

Фото: Илья Максимов \ РГ
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Вес нового пистолета без патронов - 710 граммов, емкость магазина - 14 патронов калибра 9 мм. Подробности возможного контракта не раскрываются, но уже очевидно, что темпы перевооружения будет определять МВД.

Пока основным заказчиком этого пистолета выступает МВД, хотя и другие силовые ведомства проявили к нему интерес. На вооружении российских силовых структур сейчас находятся более 100 тысяч "макаровых". Хотя с 1951 года их было выпущено более 10 миллионов единиц.

Впервые боевая версия пистолета Лебедева была представлена на форуме "Армия-2015".

Кстати, "Калашников" намерен запустить в продажу и травматический пистолет Лебедева (ПЛК-Т), причем сделает это к концу года. Как сообщили в пресс-службе концерна, гражданская версия пистолета унаследовала лучшие качества боевого образца - компактность, легкость, эргономику, возможность установки дополнительного оборудования.

Что важно, ПЛК-Т максимально унифицирован с боевой версией, их массогабаритные характеристики идентичны, конструктивные изменения обеспечили адаптацию оружия под сбалансированный, эффективный и доступный в России травматический патрон 10х28. Это позволяет не только постоянно носить его для самообороны, но и регулярно тренироваться сотрудникам.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД Компании ВПК "Калашников" Оружие XXI века

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