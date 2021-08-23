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23.08.2021 18:51
Рубрика: Власть

МВД России предупредило иностранцев об изменении порядка пребывания в РФ

Текст: Михаил Фалалеев

В МВД России напомнили иностранным гостям об Указе президента РФ от 15 июня 2021 года "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Речь идет о необходимости иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию до 15 марта 2020 года и не имеющим по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в нашей стране урегулировать до 30 сентября 2021 года свое правовое положение. Для этого надо обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением.

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Также с 1 октября 2021 года прекращает свое действие введенный эти Указом временный запрет на применение к иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории России с нарушением миграционного законодательства, мер по принудительному удалению за пределы нашей страны. Будет установлен запрет на повторный въезд.

МВД рекомендует для таких обращений обращаться за получением документов заблаговременно и выбирать время посещения в часы меньшей нагрузки - после полудня.

Власть Право Личные документы Общество Соцсфера Миграция Правительство МВД

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