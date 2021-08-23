На Ямале приступают к реализации стратегического проекта мирового уровня - созданию международной арктической станции.

Сотня инженеров, ученых и студентов со всего мира будет изучать на этом научном полигоне процессы таяния вечной мерзлоты, изменения климата, проводить исследования в сфере теплоэнергетики, переработки мусора, беспилотных систем, спутникового интернета в высоких широтах, медицины и других. Проект уже единогласно одобрен Международным арктическим советом, который объединяет восемь стран - Россию, США, Канаду, Данию, Норвегию, Исландию, Финляндию и Швецию. Общий объем инвестиций в комплекс международной арктической станции составляет около трех миллиардов рублей.

Восемь куполообразных зданий станции сверху напоминают снежинку, поэтому международный проект так и назвали - "Снежинка". Разработчики - инженеры МФТИ презентовали его на международной промышленной выставке Иннопром, которая в июле прошла в Екатеринбурге. "Это будет станция, оснащенная самыми современными технологиями, по сути, прообраз города будущего", - говорит ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Что важно для территорий Крайнего Севера, на станцию не нужно будет завозить топливо, она будет абсолютно "зеленой". Энергию будет вырабатывать, используя исключительно силу ветра, аккумулировать ее, с ее помощью получать водород, который послужит источником энергии в дни затишья. Как говорит исполнительный директор Института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев, это будет первый в мире арктический комплекс, обеспечивающий себя теплом и электроэнергией без использования углеводородов. Станция производит ноль отходов. В полярные дни, когда на Ямале светло круглые сутки, дополнительным источником энергии станет еще и солнце.

"Станций, работающих полностью на водородной энергетике, в мире нет, - отмечает Юрий Васильев. - Существует разве что несколько смелых проектов на альтернативных источниках энергии - ветер, солнце - в Антарктиде. Но они работают всего несколько месяцев в году, и у них нет проблемы с аккумулированием энергии на время ветровых штилей, нет пока и водородного хранилища".

На станцию не нужно будет завозить топливо, она будет абсолютно "зеленой"

Снабжать электричеством станция будет не только находящиеся на ней здания, но и жилища местных жителей. Завозить топливо в отдаленные регионы Ямала очень накладно, и такая станция для тундровиков - настоящее спасение. Международный научный полигон построят на берегу Нефритового озера в предгорьях горного массива Рай-Из на восточных склонах Полярного Урала. Предполагаемый срок начала тестовой эксплуатации высокотехнологичного автономного арктического объекта - 2024 год.

"В российской Арктике огромные богатства, которые будут осваиваться в ближайшие десятилетия. Уже сейчас стоит вопрос поиска для этого эффективных решений - автономных, без необходимости подводить огромные ресурсы и не строить новые города. Ученые "Снежинки" будут искать эти решения и применять их на практике, используя все лучшее, что есть в российской и мировой науке", - отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Проект "Снежинка" открыт для исследователей всего мира. И первая страна, уже выразившая намерение присоединиться к нему, - Норвегия.