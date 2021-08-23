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23.08.2021 05:09
Рубрика: В мире

На востоке США жертвами наводнения стали более 20 человек

По меньшей мере 21 человек погиб в результате наводнения, начавшегося в субботу в штате Теннесси на востоке США. Об этом сообщил местный телеканал WKRN, ссылаясь на данные властей.

Число жертв наводнений в Турции увеличилось до 77 человек

По информации службы по чрезвычайным ситуациями, пропавшим без вести числится 51 человек. Специалисты продолжают поисково-спасательные операции, пишет РИА Новости.

Наводнение в Теннесси спровоцировали сильные дожди, в пятницу обрушившиеся на штат. В некоторых городах был побит рекорд суточного количества осадков. Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Теннесси объявило о третьем уровне опасности, призвав жителей не ездить на машинах и избегать затопленных дорог

Президент США Джо Байден уже выразил соболезнования семьям штата в связи с наводнением. Также он заявил, что администрация готова предложить любую помощь, которая необходима "в этот ужасный момент".

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