NASA перенесло выход в открытый космос из-за недомогания астронавта

Выход в открытый космос американского астронавта Марка Томаса Ванде Хая и японца Акихико Хосидэ с борта Международной космической станции (МКС) отложен. Об этом в понедельник, 23 августа, заявило NASA. В космическом управлении пояснили, что решение вызвано проблемами со здоровьем у Ванде Хая.

В NASA подчеркнули, что речь идет о небольшом недомогании и в принятии чрезвычайных мер нет необходимости.

Выход в космос был запланирован на 24 августа. Новая дата пока неизвестна. Отмечается только, что это произойдет "после запуска грузового корабля компании SpaceX в рамках миссии CRS-23, запланированной на 28 августа, и предстоящих выходов в открытый космос российских космонавтов".