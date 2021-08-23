Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Матвей Линник 
08:34 23.08.2021

Названы популярные способы обмана россиян при просмотре квартиры

Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Собственники квартир часто стараются скрыть от возможных покупателей недостатки жилья - перепланировку, шум и плохую социальную среду. Об этом РИА Недвижимость рассказали риелторы.

Фото: iStock
Как семейная ипотека может сыграть против однокомнатных квартир

Так, насторожить должна ситуация, когда при просмотре квартиры покупателя торопят и не дают задержаться на лестнице, тамбуре или лифтовой площадке, предупредила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. По ее словам, таким образом собственник может пытаться скрыть неадекватных соседей или асоциальное окружение.

Перед покупкой жилья надо обязательно пообщаться с соседями, поскольку они могут рассказать о реальных проблемах дома, посоветовал управляющий директор сети офисов недвижимости "Миэль" Александр Москатов.

Иногда продавцы могут умолчать о том, что в квартире высокий уровень шума. В этом случае показ, как правило, устраивается днем, чтобы обычный городской шумовой фон скрывал другие звуки.

Еще одна уловка - сокрытие перепланировки. Если же владелец заверяет, что изменения законны, то надо потребовать от него документы на согласование, отметила Дымова.

"Если перепланировка несогласованная, это прямой путь к большим расходам: либо штрафу, либо в самом плохом случае к штрафу и восстановлению исходного состояния за свой счет", - заключила эксперт.

Сейчас читают

12.08.2021

Чем опасна незаконная перепланировка жилья

Чем опасна незаконная перепланировка жилья

Более половины квартир в стране подверглось самовольной перепланировке. сообщили в Росреестре. Сегодня закон требует от владельцев такого жилья привести его в соответствие с нормами. Тем временем омичи продолжают массово нарушать нормы. Чем это грозит и как с этим бороться - в материале "РГ"

Жилая недвижимость
11.08.2021

Какое жилье запретили покупать молодым семьям в рамках господдержки

Какое жилье запретили покупать молодым семьям в рамках господдержки

Молодые семьи могут получить социальные выплаты для решения жилищной проблемы, например, купить квартиру или построить дом. Ограничены они лишь несколькими условиями, рассказала "РГ" адвокат Наталья Костюченко

Земля
09.08.2021

Коммуникации можно будет подключить без оформления прав на землю

Коммуникации можно будет подключить без оформления прав на землю

Минстрой подготовил проект постановления, которым устанавливается возможность подключения коммуникаций без оформленных на земельный участок прав. В документе отмечается, в каких случаях бумаги на участок не потребуются