Названы популярные способы обмана россиян при просмотре квартиры

Собственники квартир часто стараются скрыть от возможных покупателей недостатки жилья - перепланировку, шум и плохую социальную среду. Об этом РИА Недвижимость рассказали риелторы.

Так, насторожить должна ситуация, когда при просмотре квартиры покупателя торопят и не дают задержаться на лестнице, тамбуре или лифтовой площадке, предупредила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. По ее словам, таким образом собственник может пытаться скрыть неадекватных соседей или асоциальное окружение.

Перед покупкой жилья надо обязательно пообщаться с соседями, поскольку они могут рассказать о реальных проблемах дома, посоветовал управляющий директор сети офисов недвижимости "Миэль" Александр Москатов.

Иногда продавцы могут умолчать о том, что в квартире высокий уровень шума. В этом случае показ, как правило, устраивается днем, чтобы обычный городской шумовой фон скрывал другие звуки.

Еще одна уловка - сокрытие перепланировки. Если же владелец заверяет, что изменения законны, то надо потребовать от него документы на согласование, отметила Дымова.

"Если перепланировка несогласованная, это прямой путь к большим расходам: либо штрафу, либо в самом плохом случае к штрафу и восстановлению исходного состояния за свой счет", - заключила эксперт.