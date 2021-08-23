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Названы способы ускорить работу Wi-Fi дома

Текст:   Антон Благовещенский
23.08.2021,  
14:05
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

На скорость работы домашнего Wi-Fi влияет множество разных причин, однако способы решения проблемы низкой скорости лежат на поверхности.

Фото: istock

Один из самых простых методов - перенести компьютер поближе к роутеру или даже использовать для подключения старый добрый кабель Ethernet, рассказал глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров изданию Газета.Ru.

Также он отметил, что глухие бетонные стены способны ослабить сигнал Wi-Fi или даже прервать его. В этом случае стоит задуматься о приобретении беспроводного роутера с более мощным сигналом. Что касается кабеля, то он не должен быть слишком длинным, чтобы снизить вероятность возникновения заломов.

Кроме того, Алексей Федоров порекомендовал проверить скорость интернет-соединения и сравнить ее с заявленной в тарифе. Если они заметно отличаются, нужно обратиться к провайдеру за разъяснениями.

Названы самые неудачные места для роутера Wi-Fi в квартире

Еще один способ справиться с низкой скоростью - выбрать наименее загруженный канал Wi-Fi. Для этого нужно просканировать эфир при помощи приложения Wi-Fi Analyzer и найти, в каком диапазоне работает меньше всего сетей поблизости. После этого канал с соответствующим номером нужно выбрать в настройках роутера.

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