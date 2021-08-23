Международный
военно-технический
форум армия-2021
Фото: Илья Максимов \ РГ Фото: Илья Максимов \ РГ
Рубрика: Русское оружие
Проект: Форум Армия 2021
23.08.2021 10:29
Текст: Светлана Цыганкова

Новую корректируемую авиационную ракету С-8Л представили на "Армии"

Группа компаний "Калашников" представила на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" новейшую корректируемую авиационную ракету С-8Л с полуактивной головкой самонаведения. Специалисты завершают инициативную научно-исследовательскую работу по ее созданию.

Как отметил первый заместитель генерального директора "Калашникова" Андрей Семенов, С-8Л можно будет использовать для различных видов носителей, в том числе вертолетов и самолетов, беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Илья Максимов \ РГ
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На форуме "Армия-2021" ракету показали с легким беспилотником вертолетного типа.

Корректируемая авиационная ракета С-8Л калибра 80 миллиметров с осколочно-фугасной боевой частью предназначена для высокоточного поражения одиночных и групповых наземных подвижных и неподвижных целей. Она эффективно справится с легкобронированными объектами.

Дальность действия корректируемой авиационной ракеты - до шести километров. С вертолетов и самолетов пуск С-8Л будет производиться из штатных блоков типа Б8В20 и Б8М1.

Фото: Илья Максимов \ РГ
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