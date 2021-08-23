Оцифрован учебник русского языка для школьников из Эстонии

Учебник для русскоязычных детей в Эстонии "Tere (привет), русский язык" издан теперь в интернет-версии, сообщает сайт "Русский мир". Популярный учебник предназначен для детей, посещающих эстонские школы.

Бумажная версия учебника придумана директором филиала Института Пушкина в Таллине, профессором, талантливым методистом и новатором Ингой Магус, которая посвятила несколько изданий методике преподавания русского как иностранного для детей и подростков.

К слову, "Tere, русский язык" пользовалась спросом и долгое время служила подспорьем русскоговорящим ученикам эстонских школ, где "русский как родной" не входит в учебную программу.

Все неравнодушные к "великому и могучему", а также тот, кто желает поддерживать грамотность и лексический запас в русском языке, смогут воспользоваться оцифрованным учебником на сайте IPR books. Проект реализован при поддержке фонда "Русский мир".