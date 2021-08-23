Олег Меньшиков ушел с поста директора Театра им. Ермоловой

Олег Меньшиков покинул пост директора столичного Театра им. Ермоловой. Эту должность теперь занимает Сергей Кузоятов - он рассказал, что еще в июне подписал приказ об увольнении предшественника. Громкое решение о сокращениях актеров Кузоятов тоже принимал лично.

Артисты Театра им. Ермоловой обратились с открытым письмом к Владимиру Путину с просьбой проверить законность сокращения штата и деятельность Олега Меньшикова. Напомним, ранее часть труппы была уволена, в театре назвали причину - "оптимизация ресурсов на фоне пандемии".

Ситуацию журналистам прокомментировал новый директор учреждения Сергей Кузоятов:

- Желтая пресса поддерживает этих актеров, но никто не учитывает, что Олег Меньшиков снял с себя полномочия директора - и приказ об увольнении подписывал я, занимающий данную должность с 25 июня 2021 года, - подчеркнул он в интервью Газета.ru.

Кузоятов также рассказал, что Меньшиков наоборот пытался сохранить труппу, а увольнения коснулись лишь тех актеров, которые "на протяжении долгих лет не выходили на сцену", а в театре появлялись только, чтобы получить зарплату.

Речь идет о более чем 20 артистах, которые уверены, что увольнениями Меньшиков хочет избавиться от неугодных ему людей. Также они уверяют, что, будучи директором, он сам себя нанимает как стороннего артиста и исполняет роли в театре. Олег Меньшиков пока ситуацию никак не комментировал. Он продолжит оставаться художественным руководителем театра.