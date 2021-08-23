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23.08.2021 05:46
Рубрика: Общество

Онколог назвала три провокатора рака среди безалкогольных напитков

Текст: Оксана Грибанова

Регулярное употребление сладких напитков - газировки, соков, энергетиков - увеличивает риск раннего рака толстой кишки в два раза, предупредила онколог и проктолог Елена Смирнова, ссылаясь на работу медиков Вашингтонского университета с участием 95 тысяч женщин.

Фото: iStock
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Исследование проходило в течение 14 лет. "У женщин, выпивающих более 0,5 литра таких напитков в день, в два раза чаще встречается рак толстой кишки", - уточнила доктор.

Однако риск возрастает почти на треть, если сладкие напитки на регулярной основе употребляет подросток, отметила онколог. "Причем риск не снижается, если он перестает пить такие напитки во взрослом возрасте", - подчеркнула Елена Смирнова.

По ее словам, пагубное влияние сладких напитков можно объяснить увеличением количества опасных штаммов бактерий в кишечнике, развитием ожирения и местного воспаления в стенке кишки. Однако точные причины пока не ясны.

"Касается ли все это домашнего компота? Американцы обычно не пьют этот напиток, поэтому о нем ни слова в исследовании. Но я думаю, касается, если вы кладете туда много сахара", - отметила врач.

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