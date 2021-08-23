ООН эвакуировала из Афганистана еще 120 своих сотрудников

ООН в воскресенье эвакуировала из Кабула еще 120 своих сотрудников и членов нескольких неправительственных организаций, которые являются партнерами ООН в Афганистане. Об этом говорится в сообщении, распространенном официальным представителем генерального секретаря ООН Стефаном Дюжарриком.

По его словам, сотрудники доставлены в Казахстан, это второй подобный авиарейс за неделю, пишет ТАСС. Дюжаррик отметил, что ООН сосредоточена на обеспечении безопасности тысяч своих сотрудников и партнеров, а также работает над доставкой важной гуманитарной и другой помощи миллионам нуждающихся афганцев.

На прошлой неделе около ста сотрудников ООН улетели из Кабула в Алма-Ату, где продолжают работать в удаленном режиме. Перед решающим наступлением запрещенного в России радикального движения "Талибан" в различных миссиях ООН в Афганистане насчитывалось около трех тысяч человек из числа местных жителей и более 700 иностранцев.