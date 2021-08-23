Определены лучшие смартфоны для россиян до 25 тысяч рублей

Эксперты AliExpress Россия составили рейтинг самых покупаемых мобильных устройств с июня по август 2021 года. Для этого они проанализировали продажи этой категории товаров от зарубежных и российских продавцов с начала года по количеству проданных единиц.

Вот как выглядит список смартфонов, которые российские покупатели сочли лучшими вариантами для приобретения.

1. Xiaomi Redmi 9T

Устройство с процессором Snapdragon 662, камерой в 48 мегапикселей. Комплектация смартфона с 4ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит 15 тысяч рублей.

2. Realme 8 Pro 6

В основе девайса - процессор Snapdragon 720G и AI-квадрокамера. Версия смартфона с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 18 тысяч рублей.

3. Poco X3 Pro

В его основе - процессор Snapdragon 860, 32G и камера на 64 Мп. Комплектация с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдется пользователям в 19,2 тысяч рублей.

4. Xiaomi Mi 11 Lite

Телефон с процессором Snapdragon 732. Версия смартфона с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит 21,3 тысячи рублей.

5. Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Устройство оснащено 108-мегапиксельной основной камерой и ультраширокоугольной камерой на 8 Мп. Версия смартфона с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 23,2 тысячи рублей.

6. Xiaomi Redmi Note 10S

В комплекте устройства - 64-мегапиксельная четырехъядерная камера. Версия смартфона с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти обойдется в 22,4 тысяч рублей.

7. Realme 8 Pro

Комплектация устройства с процессором Snapdragon 720G с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 18,4 тысяч рублей.

8. Samsung Galaxy A32

Устройство оснащено 108-мегапиксельной основной камерой и ультраширокоугольной камерой на 8 Мп. Стоимость версии смартфона с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти составит 19,9 тысяч рублей.

9. Samsung Galaxy A22

Устройство с качественной AMOLED-матрицей с разрешением HD+. Комплектация смартфона с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 19,7 тысяч рублей.

10. Realme 7 Pro

Комплектация устройства с процессором Snapdragon 720G с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 21,2 тысячи рублей.