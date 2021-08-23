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форум армия-2021
Фото: Илья Максимов \ РГ Фото: Илья Максимов \ РГ
Рубрика: Русское оружие
Проект: Форум Армия 2021
23.08.2021 10:04
Текст: Илья Максимов

Опытный образец пистолета-пулемета ППК-20 показали на "Армии-2021"

Опытный образец 9-мм пистолета-пулемета ППК-20 от группы компаний "Калашников" представили на форуме "Армия-2021".

ППК-20 был доработан, теперь он стал значительно меньше. Длина ПП со сложенным телескопическим прикладом составляет всего 41 сантиметр. Масса пистолета-пулемета без боеприпасов - 2,5 кг.

Как и другое современное стрелковое оружие, новый ППК-20 оснащен планкой Пикатинни, которая позволяет устанавливать на него оптические прицелы, инфракрасные целеуказатели тактические фонари и другой "обвес".

В ходе испытаний выяснилось, что при применении патронов 7Н21 ППК-20 обеспечивает пробитие бронежилета 3А класса защиты. Темп стрельбы составляет 800 выстрелов в минуту.

Компактный пистолет-пулемет может быть полезен спецподразделениям, работающим в условиях городской застройки или на транспорте. Он отлично подходит для скрытного ношения.

Фото: Илья Максимов \ РГ
Фото: Алексей Моисеев
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Также он рассматривается в качестве оружия для включения в носимый аварийный запас (НАЗ) летчиков ВКС России. НАЗ располагается в чашке под катапультным креслом и эвакуируется вместе с летчиком. В него входят запас еды, воды, аптечка, средства сигнализации и связи, а также оружие. В настоящее время летчики чаще всего вооружены только личным оружием, то есть пистолетом Макарова или Стечкина, а также гранатами.

ППК-20 уже опробовали в летно-испытательном центре Минобороны в Ахтубинске. В ходе испытаний была подтверждена возможность размещения ПП в катапультном кресле. В настоящий момент испытания новинки продолжаются.

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