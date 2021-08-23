Новости

Центробанк назвал срок введения трансграничных переводов через СБП 16:25
Цена на нефть Brent поднялась выше 67 долларов 16:22
В ядре Земли может содержаться до 95 процентов всех запасов углерода 16:14
Япония подтвердила, что приплывший с Кунашира мужчина - гражданин РФ 16:06
Памфилова призвала обеспечить партиям равные условия для агитации в регионах 16:01
Умер заслуженный артист России Георгий Мотинов 15:54
Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Иванове 15:53
Трутнев рассказал, чем Дальний Восток привлекателен для молодежи 15:51
Работа аэропорта Кабула приостановлена 15:47
Скорость получения услуг на портале "Гослуслуги" вырастет в 10 раз 15:24
Рассекречены документы о создании автокефальной церкви на Украине нацистами 15:20
МЧС: Все очаги пожаров вблизи населенных пунктов Якутии ликвидированы 15:18
Путин выступит на втором этапе съезда "Единой России" 15:16
Россия получила от МВФ 18 миллиардов долларов 15:10
В Госдуме отреагировали на предложение РФС отменить лимит на легионеров 15:08
Названы ключевые задачи в развитии электрического транспорта в России 15:05
В Минск прибыла группа ИКАО для расследования инцидента с рейсом Ryanair 15:04
Муниципалитеты могут начать регистрировать браки 15:01
Перевернувшийся на Москве-реке самолет летел без разрешения 14:59
На Ямале белые медведи разорили чум оленеводов 14:51
Бороться с курильщиками будут через социальные сети 14:48
Свыше 320 единиц техники и вооружения на "Армии-2021" покажут в динамике 14:47
В рамках ВЭФ пройдут более 70 деловых мероприятий 14:30
Минприроды: Лесные пожары продолжают тушить в 25 регионах 14:27
Вышел трейлер российского боевика про войну в Сирии "Небо" 14:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
23.08.2021 16:01
Рубрика: Власть

Памфилова призвала обеспечить партиям равные условия для агитации в регионах

Текст: Галина Мисливская

Участникам выборов в Госдуму должны быть созданы условия для проведения агитации и встреч с избирателями. Письмо с призывом обеспечить равный подход ко всем партиям и кандидатам глава ЦИК Элла Памфилова направила губернаторам, о чем сообщила на заседании комиссии в понедельник.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Памфилова: Более половины членов избиркомов привились от COVID-19

"Сегодня мной направлено письмо в регионы, главам всех 85 регионов, копии - председателям региональных избирательных комиссий, - сказала председатель Центризбиркома. - Это касается непосредственно проведения агитации в регионах".

Ситуация с COVID-19 очень разнится, продолжила она, местные власти и подразделения Роспотребнадзора принимают соответствующие ограничения. "Но идет избирательная кампания, было принято обоснованное решение, что мы ее не переносим, не отменяем, у нас есть все основания, чтобы ее провести достойно", - напомнила Элла Памфилова. "Поэтому во всех регионах должны быть условия, чтобы все кандидаты, все партии могли проводить мероприятия вместе со своими избирателями", - считает она.

Глава ЦИК отметила, что и сама комиссия, и участники выборов делают упор на бесконтактные виды работы. "Тем не менее, я попросила обеспечить возможность, пусть с учетом ограничений, чтобы во всех регионах не было неравенства, выборочного подхода, что кто-то может проводить мероприятия, а кто-то нет. Пусть это десять, пятнадцать, двадцать человек, с соблюдением санитарных мер. Но условия (для агитации) должны быть, поскольку кампания у нас полноценная", - подчеркнула Памфилова и попросила глав региональных избиркомов взять этот вопрос на контроль.

"Защищая права наших кандидатов, мы защищаем права наших избирателей", - заключила председатель ЦИК.

Напомним, период агитации для партий наступил с момента выдвижения кандидатов и завершится в полночь 16 сентября. Голосование на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва пройдет 17-19 сентября. На 450 мандатов в нижней палате российского парламента претендуют почти шесть тысяч кандидатов от 14 политических сил.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Путин поддержал идею Шойгу о строительстве новых городов в Сибири
Песков: Выплаты пенсионерам и военным не потребуют повышения налогов
В МИД заявили, что у России нет цели срочно создать альтернативу SWIFT
Россия получила от МВФ 18 миллиардов долларов
ФСБ задержала в Туле украинского шпиона
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных