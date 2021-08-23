Памфилова призвала обеспечить партиям равные условия для агитации в регионах

Участникам выборов в Госдуму должны быть созданы условия для проведения агитации и встреч с избирателями. Письмо с призывом обеспечить равный подход ко всем партиям и кандидатам глава ЦИК Элла Памфилова направила губернаторам, о чем сообщила на заседании комиссии в понедельник.

"Сегодня мной направлено письмо в регионы, главам всех 85 регионов, копии - председателям региональных избирательных комиссий, - сказала председатель Центризбиркома. - Это касается непосредственно проведения агитации в регионах".

Ситуация с COVID-19 очень разнится, продолжила она, местные власти и подразделения Роспотребнадзора принимают соответствующие ограничения. "Но идет избирательная кампания, было принято обоснованное решение, что мы ее не переносим, не отменяем, у нас есть все основания, чтобы ее провести достойно", - напомнила Элла Памфилова. "Поэтому во всех регионах должны быть условия, чтобы все кандидаты, все партии могли проводить мероприятия вместе со своими избирателями", - считает она.

Глава ЦИК отметила, что и сама комиссия, и участники выборов делают упор на бесконтактные виды работы. "Тем не менее, я попросила обеспечить возможность, пусть с учетом ограничений, чтобы во всех регионах не было неравенства, выборочного подхода, что кто-то может проводить мероприятия, а кто-то нет. Пусть это десять, пятнадцать, двадцать человек, с соблюдением санитарных мер. Но условия (для агитации) должны быть, поскольку кампания у нас полноценная", - подчеркнула Памфилова и попросила глав региональных избиркомов взять этот вопрос на контроль.

"Защищая права наших кандидатов, мы защищаем права наших избирателей", - заключила председатель ЦИК.

Напомним, период агитации для партий наступил с момента выдвижения кандидатов и завершится в полночь 16 сентября. Голосование на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва пройдет 17-19 сентября. На 450 мандатов в нижней палате российского парламента претендуют почти шесть тысяч кандидатов от 14 политических сил.