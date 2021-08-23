По улицам украинских городов маршируют нацисты

В это сложно поверить, но еще 20 лет назад нацизма на Украине не было. Лозунг "Слава Украине - Героям слава" вместе с продолжением "Слава нации - смерть врагам" звучал разве что на кухоньках переехавших во Львов и Тернополь представителей канадской диаспоры, а имена Степана Бандеры и прочих деятелей "освободительной борьбы" среднему украинцу мало о чем говорили. Как же так произошло, что к своему 30-летию бывшая советская республика превратилась в заповедник откровенного государственного нацизма, закрепленного в идеологии и исповедуемого в государственной практике?

В прошлом году боевики полка "Азов" (запрещен в РФ) украсили неонацистской символикой праздник независимости. В этом году они при попустительстве властей сделают то же самое. Фото: AP

Можно с уверенностью назвать дату, после которой фашизация Украины стала необратимой, а государство не просто не сопротивлялось, но и ей способствовало: это 28 октября 2012 года, когда по итогам парламентских выборов свою фракцию в Верховной раде получила националистическая партия "Свобода". Она едва преодолела проходной барьер, и, как тогда говорили знатоки украинских избирательных практик, ей в этом помогли в администрации президента Виктора Януковича. Дело в том, что у его советников была беспроигрышная, как им казалось, схема победы на президентских выборах, планировавшихся на 2015 год - раскрутить и вывести во второй тур откровенного нациста, неприемлемого, по опросам, для большинства населения - лидера "Свободы" Олега Тягнибока. Автором стратегии называют бывшего главу администрации Януковича Сергея Левочкина, отдохнувшего в США после госпереворота, вернувшегося на родину и сегодня дающего советы Зеленскому.

Здесь можно вспомнить, что фашистская организация УНА-УНСО (запрещена в России) появилась до распада СССР, что еще на первом "майдане" был зафиксирован готовившийся зарубежными агентами влияния идеологический раскол, а первую попытку сделать из Бандеры героя на государственном уровне предпринял президент Ющенко. Но все же тогда и все эти организации не принимались обществом всерьез, оставаясь маргинальными, и хуторские повадки Ющенко быстро уничтожили его рейтинг. Осенью же 2012 года украинский национализм был буквально за ручку выведен властью на государственный уровень, депутаты "Свободы" стали обязательными гостями вечерних ток-шоу, их искаженные представления об Украине и мире цитировались центральными СМИ, а главный журналист Украины Савик Шустер не перебивал Тягнибока, Фарион и прочих, когда они в прямом эфире разжигали рознь и впадали в ксенофобию.

За каких-то полтора года узколобый, племенной национализм трех западных областей и неотделимый от него примитивизм мысли стали не просто модными, но и доминирующими во всей украинской политике. Национализм, к тому моменту мало отличимый от нацизма, стал легитимен и ненаказуем. На фасадах киевских домов стали появляться свастики, в переходах надписи "москалей на ножи", и никто их не смывал. Призрак гражданской войны уже бродил по Украине, пока Партия Регионов объявляла о курсе на "евроинтеграцию" и дралась за доходные места.

Почему общество не сопротивлялось, почему не видело опасности? Исчерпывающий философский ответ можно найти у знаменитого мыслителя Нассима Талеба в статье "Побеждает наименее толерантный: диктатура меньшинства". В утрированной украинской реальности это означает, что три области всегда будут навязывать свою волю и заражать национальными комплексами остальных, а вороватая и жадная украинская власть ради сохранения эфемерной "территориальной целостности" или своей кормовой базы будет идти у них на поводу. Правоту концепции Талеба на практике подтвердили все украинские президенты, включая последнего, действующего.

К чему приводит диктатура националистического меньшинства и с чем пришла к своему 30-летию Украина, теперь хорошо видно. Устроители Холокоста - официальные государственные герои, в армии принято нацистское приветствие, вырос целый куст зарегистрированных министерством юстиции неонацистских партий - "Национальный корпус", "Образ будущего", "Правый сектор" (все запрещены в России). За организацию марша в честь дивизии СС "Галичина" - мизерный штраф, за футболку с гербом СССР - реальный срок. Можно разрисовывать свастиками офис президента и призывать к уничтожению сограждан по национальному признаку в эфирах центральных телеканалов. Это лежащие на поверхности плоды "декоммунизации", проведенной в первую очередь пришедшими к власти нацистами.

Сегодня на Украине устроители Холокоста - государственные герои, в армии принято нацистское приветствие, множатся неонацистские партии

В этой колее принимаются и законы, попирающие не только конституцию и декларацию о суверенитете, но и все "европейские ценности" вместе с человеческими этическими нормами и саму объективную реальность. Продвинутый Порошенко закон "Об образовании" лишает возможности учиться на родном языке в первую очередь русскоязычных. А о том, что русский язык в быту предпочитает больше половины жителей Украины, свидетельствуют даже опросы американских Демократического и Республиканского институтов (NED и IRI). В международной юридической практике это называется насильственной ассимиляцией или этноцидом, и на это Россия уже обратила внимание ЕСПЧ. Закон "Об основах функционирования украинского языка как государственного", бездумно подписанный Зеленским, в принципе запрещает русский язык во всех сферах деятельности, кроме быта. Законом "О коренных народах" Украины пришлыми на этой многострадальной территории признаются все, кроме украинцев, крымских татар, крымчаков и караимов. Жители же Донбасса - как "подконтрольного", так и народных республик, в принципе ограничены в гражданских правах, вне зависимости от национальности. Естественным продолжением нацизма в законодательстве следует считать и последние высказывания Зеленского о том, что всем, кто имеет паспорт Украины, но не считает, как это предписано государственной идеологией, Россию врагом, следует покинуть украинскую территорию.

Скажем больше, все уже готово к концлагерям - соответствующие законопроекты о "перемещенных лицах" и "особом периоде" уже подготовлены украинским правительством, и после их принятия Украина окончательно превратится в бездарную карикатуру на третий рейх, с карикатурным фюрером, забывшим своего деда-фронтовика и родной язык, во главе. И нет никаких сомнений, что и конец у нынешней неполноценной украинской государственности будет столь же бесславный. Вот только сколько еще судеб сломает и унесет жизней украинский нацизм, выпестованный воровской и недалекой властью.