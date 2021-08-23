Под влиянием "цифры" меняются не только такие быстрорастущие и восприимчивые к инновациям сектора экономики, как коммуникационные услуги, IT, энергетика, финансы, здравоохранение и т.д., но и такая консервативная до недавних пор сфера, как рынок труда. Его завтрашним днем становится платформенная экономика.

Как рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, согласно проведенному исследованию "Международный опыт позитивного влияния платформенной экономики на национальные рынки труда", многие тенденции и практики, уже сегодня нашедшие широкое применение за рубежом, оказывают свое влияние на формирование инновационных подходов в этом сегменте и в нашей стране.

Авторы исследования распределили страны по двум основным типам. К первому отнесли государства с либеральной рыночной экономикой, где работодатели, как правило, полагаются на рыночные формы координации заработной платы и развития навыков (Великобритания, США). Ко второму - страны с координированной рыночной экономикой, где работодатель в основном организует переговоры с несколькими субъектами: органы государственного контроля, профсоюзы и объединения работников, антимонопольные органы. Сюда причислили Финляндию, Францию, Германию и - с некоторыми оговорками - Китай и Индию. Россия в этой классификации находится в группе стран с координированной рыночной экономикой.

Общей и безусловной для всех стран закономерностью стало то, что платформенная занятость позволяет эффективно бороться с безработицей. Она перестала быть проблемой даже в КНР, страной почти с полуторамиллиардным населением. Сегодня в Китае до трети общего числа рабочих мест обеспечены платформенными решениями.

"Возможность получения дохода через платформы снижает реальный уровень безработицы и сглаживает остроту социальных противоречий, оздоравливая общественный климат. Платформенная экономика буквально пожирает безработицу", - отмечает Журавлев. Например, в минувшем году в платформенной экономике работало более 64 миллионов американцев. А к 2027 году в платформенной экономике США будет занято более половины рабочей силы. Во Франции с 2016-го по 2020 год каждое четвертое рабочее место в парижском регионе создано платформенной экономикой.

Скорость развития платформенных решений на рынке труда говорит об их востребованности

Кроме того, в сфере инноваций платформенные решения на рынке труда способствуют росту наукоемких производств и предотвращают утечку мозгов. Если лить сталь удаленно пока не научились, то заниматься IT, научными исследованиями и любыми производствами, которые требуют "мозга больше, чем рук", можно на базе платформенной экономики. А упрощение коммуникации в гораздо большей степени позволяет включить в нее не только людей, находящихся в других регионах, но и решить острейшую проблему трудоустройства людей с ограниченными возможностями.

Повышают свою эффективность и социальные лифты. Главное, что дает с точки зрения социальной адаптации платформенная занятость, - это возможность образования. Оно требует не только денег, но и времени, а работать на промышленном предприятии и одновременно учиться гораздо труднее, чем учиться и работать дома. Платформенная занятость меняет и самообразование. Кроме того, платформы способствуют росту занятости среди людей, не обладающих высокой квалификацией или вынужденных менять квалификацию в результате роботизации и инноваций.

Но главное изменение, которое привносит платформенная занятость на рынок труда, - это изменение самой его структуры. Если классический рынок труда подразумевает мерцательный характер взаимодействия работник - работодатель (при найме на работу вакансия закрывается, и работник не представлен в качестве соискателя), то в платформенной экономике он постоянно присутствует на рынке, предлагая свои профессиональные навыки практически всем заинтересованным работодателям. Таким образом, уравниваются возможности работодателя и работника. Ранее такое неравенство нивелировали профсоюзы, сегодня эту же функцию вполне способны заменить цифровые форматы. "В условиях платформенной занятости вы можете работать в десяти местах, у вас появляется возможность постоянного присутствия на рынке. Выбрав один вид деятельности, вы не закрываете для себя возможность выбрать что-то другое", - отметил профессор кафедры непроизводственной сферы и социальных технологий Академии труда и социальных отношений Михаил Бочаров.

Наряду с переформатированием самого рынка труда, платформенная занятость влияет и на социально-экономическую среду новой экономики, основанной на цифре. Как считает основатель и координатор исследовательского центра "RuGenerations - Теория поколений в России" Евгения Шамис, благодаря платформенной занятости, можно стать потребителем инновационных сервисов раньше, чем они официально войдут на те или иные территории. Но и регионы могут извлекать из платформ выгоду, формируя новые центры компетенций и инновационные кластеры. "Сам регион, если люди из него не уезжают, получает формирование компетентной группы. Люди остаются, а их квалификация растет. Регион начинает накапливать высококвалифицированные кадры. Так уже произошло в Ирландии, где компании, созданные на базе кол-центров, постепенно переросли в большее", - рассказала эксперт.

80 процентов составляет сегодня уровень проникновения интернета в РФ

Развитие регионов с использованием инновационных инструментов на рынке труда - задача для России не только актуальная, но и посильная. По словам Бочарова, специфика платформенной экономики заключается в том, что она постоянно растет. Также появляются платформы совместного пользования, например, при аренде жилья. Они произвели революцию в сфере доступа к активам вместо владения активами.

Но развитие платформенной экономики несет и ряд рисков, отмечает эксперт. "Есть риски использования персональных данных, мошенничество в сети и рост комиссионных сборов, отсутствие прав, преференций, таких, как отпуска, пенсии, проблемы нестабильности доходов, технического обслуживания и капитальных затрат, безопасность транзакций и платежей. Все это - не решенные пока вопросы", - отметил М. Бочаров.

Сегодня платформенную экономику называют множеством терминов: экономика доступа, экономика возможностей, экономика распределения, мобильная экономика, циркулярная, деловой капитализм, экономика совместного потребления. Эти названия указывают на направления ее развития, в том числе в сегменте трудовых отношений. И если в конце ХХ века было время высокотехнологичной миграции, то сейчас - высокотехнологичной интеграции. "Чем больше участников платформенных решений, тем больше мультипликативный эффект для всей экономики", - уверен заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. При этом контроль и регулирование необходимы, считает эксперт, но не должны сдерживать развитие платформ. По его словам, 50-60 процентов новых проектов в той или иной степени подвязаны на платформы. В то же время недостаток российского рынка - недостаточно платформенных решений, направленных именно на высококлассных специалистов.

Скорость развития платформенных решений на рынке труда за последнее десятилетие говорит о том, насколько они востребованы. Сегодня инновационные формы взаимодействия на рынке занятости помогают не только отдельным соискателям вакансий найти наиболее эффективное применение своих профессиональных навыков, но и способствуют развитию регионов и повышению конкурентоспособности экономики в целом.