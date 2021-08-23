Политолог Рар рассказал об итогах "прощальных" визитов Меркель в Москву и Киев

Какие акценты расставила Ангела Меркель во время последнего визита в Москву в статусе канцлера ФРГ? Почему в Киеве остались разочарованы итогами ее переговоров с Зеленским? Чем запомнится "эра Меркель" для внешней политики Германии и Европы? Об этом "РГ" рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Накануне вы сказали, что Меркель "не хочет остаться в истории канцлером, потерявшим Россию". Ваши ожидания от ее визита оправдались?

Александр Рар: У меня возникло ощущение, что госпожа Меркель отправилась в эту поездку делать политический "шпагат". С одной стороны, она говорила в Кремле о возможностях сотрудничества. С другой - либеральные ценности в ее риторике все же перевешивали. Канцлер всячески пыталась подчеркнуть, что для нее правочеловеческая повестка стоит выше многих практических тем. Не могу сказать, что для Москвы это стало сюрпризом, но подобные сигналы создают не самый конструктивный фон. Отдельный пункт заявлений Меркель касался транзита российского газа через Украину - Берлин хочет, чтобы Москва дала обещание продолжить поставки после 2024 года. При этом сами европейцы не дают Москве никаких гарантий, что в перспективе будут нуждаться в российском топливе. Да и Меркель заявляет, что через 25 лет Евросоюз перейдет на "зеленую" энергетику. Но где же тут логика? Каких тогда гарантий ЕС ждет от России? Казалось бы, Берлин и Москва успешно развивают сотрудничество в энергетической сфере, Ангеле Меркель удалось отстоять "Северный поток-2". Думаю, Путин с удовольствием выпил бы с Меркель шампанского по этому поводу, но она своими заявлениями портит весь праздник. Но заявления эти не что иное, как реверансы в сторону США, которые оказывают на Берлин мощнейшее давление из-за "Северного потока-2". Кроме того, визит Меркель пришелся на разгар избирательной кампании в ФРГ. Если бы она не подняла в Москве все эти темы, немецкая пресса разорвала бы ее на куски. Вместе с тем она все же попыталась открыть новые стратегические формы сотрудничества с РФ. Путин и Меркель говорили о Ливии, Сирии, Афганистане. В отличие от тех же англичан или поляков правящие элиты в Германии осознают: добиться стабильности в кризисных регионах возможно только вместе с Россией.

А что насчет визита в Киев?

Александр Рар: На Украине Меркель продолжила демонстрировать тот же "шпагат". На самом деле канцлер сделала там весьма жесткие заявления. Во-первых, она объявила, что поставок оружия Киеву не будет. Во-вторых, отвергла идею Зеленского о том, чтобы шефство над Минскими соглашениями перешло к американцам. Напротив, она еще надеется напоследок собрать в Берлине лидеров "нормандской четверки". Очевидно, Меркель хочет спасти свою репутацию как политика, выступавшего одним из архитекторов соглашений. Наконец, в ответ на претензии Киева, требующего от Берлина компенсации за "Северный поток-2", Меркель перевела разговор на тему все той же "зеленой" энергетики. Мол, зачем украинцам беспокоиться о газе - пусть лучше подумают о приобретении в будущем немецких "зеленых" технологий. Канцлер пообещала, что министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер непременно обсудит эту тему с украинскими властями на "Крымской платформе". Но это явно не то, чего на Украине ждали от Берлина. Зеленский был в шоке, узнав, что сама Меркель и даже глава немецкого МИДа Хайко Маас "платформу" не посетят - для Киева это известие стало настоящим ударом в спину. Канцлер ясно дала понять, что в нынешних обстоятельствах киевская инициатива совершенно нереалистична и давить на Россию нет смысла.

Известие о том, что канцлер Меркель и даже глава МИД ФРГ Хайко Маас не поедут на "Крымскую платформу", стало для Киева ударом в спину

Какой след "эра Меркель" оставит в отношениях с РФ?

Александр Рар: Я считаю, что при Коле или Шредере они были гораздо лучше. Сейчас об "особых отношениях" Берлина и Москвы речи не идет. Впрочем, у Меркель были связаны руки, как раз в начале ее канцлерства произошло расширение НАТО и ЕС на восток. Зачастую она действовала вопреки своим советникам, отговаривавшим ее от сотрудничества с Москвой. На мой взгляд, Меркель сделала три важные конструктивные вещи: остановила расширение НАТО на Грузию и Украину, наложив вето на инициативу Буша-младшего в 2008 году на саммите в Бухаресте, защитила "Северный поток-2",что я считаю настоящим чудом, и, наконец, сделала все, чтобы Минские соглашения остались в ведении Европы. Иначе американцы просто отодвинули бы европейцев от вопросов безопасности на континенте.

У Меркель останутся рычаги влияния на внешнюю политику после ухода с поста канцлера?

Александр Рар: Вряд ли. Новый канцлер расставит своих людей. У нее просто не будет института власти. Подаваться в брюссельские структуры госпоже Меркель уже поздно. На это надо было соглашаться год назад, когда ей предлагали разные варианты. Ходят слухи, что она на какое-то время может уехать с мужем в Америку. Он успешный ученый (квантовый химик. - Прим. "РГ"), но у него не было возможности трудиться за рубежом из-за работы супруги. Не исключено, что теперь он захочет углубить свои исследования в США, а госпожа Меркель сможет читать в Америке лекции про Европу. Думаю, продолжать заниматься европейской политикой у нее желания нет.