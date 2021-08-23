Посол РФ: Около 400 афганцев с российским гражданством попросили о помощи

Порядка 400 афганцев обратились к российскому посольству в Кабуле с просьбой оказать помощь в выезде из страны. Об этом в воскресенье рассказал посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире телеканала "Россия-1".

Происходящее на территории аэропорта Кабула дипломат назвал бардаком, случившимся по вине американцев. "Сейчас никаких обходных путей нет. Люди волнуются, попросили нас о помощи" - цитирует ТАСС Жирнова. Он пояснил, что речь идет об афганцах, имеющих российское гражданство в качестве второго.

Ранее посол рассказал, что за содействием в эвакуации в посольство РФ в Кабуле обращаются и граждане постсоветских стран, в том числе Украины. Жирнов отметил, что всем постараются помочь. Он также заявил, что в приоритете - афганцы с российским гражданством.