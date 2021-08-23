Посольство РФ в Эстонии раскритиковало установку памятника "лесным братьям"

После состоявшегося 22 августа в Выруском уезде Эстонии открытия памятника "лесным братьям" - вооруженным националистам и террористам, действовавшим в 1940-50-е годы на территории прибалтийских республик - посольство РФ в Таллине выступило с критикой подобного шага.

Как сказано в заявлении, распространенном российской дипмиссией, появление подобных памятников "не только оскорбляют живущих в России и Эстонии ветеранов Красной Армии, но и, как можно убедиться, служат питательной средой для националистов, ксенофобов и радикалов всех мастей".