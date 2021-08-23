При пожаре на нефтяной платформе у берегов Мексики пострадали 5 человек

В воскресенье несколько человек пострадали при пожаре на нефтедобывающей платформе нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение организации в Twitter.

"К настоящему времени известно о пяти пострадавших с ожогами, которые получают помощь в больнице города Сьюдад-дель-Кармен", - говорится в заявлении. Отмечается, что сведений о погибших не поступало.

Специалистам удалось взять возгорание под контроль. Компания Pemex подчеркнула, что будет проведено расследование обстоятельств инцидента. Платформа, на которой произошло ЧП, находится примерно в 100 км от побережья мексиканского штата Кампече.