Новости

В провинции Хэйлунцзян выращивают космический рис 04:19
Иммунолог: Вакцинация 80-90% жителей планеты замедлит мутации коронавируса 04:08
Посол РФ: Около 400 афганцев с российским гражданством попросили о помощи 03:36
При пожаре на нефтяной платформе у берегов Мексики пострадали 5 человек 03:03
Байден назвал правильным свое решение о выводе войск из Афганистана 02:46
Пушков назвал удобной позицию Германии по "Северному потоку-2" 01:42
"Марселю" присудят техническое поражение за отказ возобновить матч с "Ниццей" 01:30
Рублев проиграл Звереву в финале турнира в Цинциннати 01:22
Байден: США эвакуировали из Афганистана почти 33 тысячи человек 00:35
Вильфанд: Дальний Восток и юг страны ждут ливни и шквалистый ветер 22.08.2021
За сутки 92 военнослужащих выздоровели от коронавируса 22.08.2021
В Узбекистане в рамках АрМИ-2021 соревнуются военные медики 22.08.2021
Иммунолог спрогнозировал появление способных обходить антитела штаммов ковида 22.08.2021
Умерла первая красавица Молливуда Читра 22.08.2021
Гол Лукаку помог "Челси" обыграть "Арсенал" 22.08.2021
Умер создатель The Everly Brothers Дон Эверли 22.08.2021
Актер-великан Игорь Вовковинский умер в 38 лет 22.08.2021
Умерла итальянская актриса Николетта Орсомандо 22.08.2021
Роналду не захотел выйти в стартовом составе "Ювентуса" на матч с "Удинезе" 22.08.2021
Талибы готовят операцию по захвату провинции Панджшер 22.08.2021
Захарова указала на отсутствие флага ЕС на конференции Меркель и Зеленского 22.08.2021
Криптовалютные компании массово покидают Китай с огромными убытками 22.08.2021
Ученые выяснили, какие продукты сокращают жизнь 22.08.2021
Отряды сопротивления в провинции Панджшер отказались сдаться талибам 22.08.2021
Синоптик рассказал, когда спадет рекордная жара в российских регионах 22.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
23.08.2021 03:03
Рубрика: В мире

При пожаре на нефтяной платформе у берегов Мексики пострадали 5 человек

В воскресенье несколько человек пострадали при пожаре на нефтедобывающей платформе нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение организации в Twitter.

Приближающийся к Мексике ураган "Грейс" усилился до третьей категории

"К настоящему времени известно о пяти пострадавших с ожогами, которые получают помощь в больнице города Сьюдад-дель-Кармен", - говорится в заявлении. Отмечается, что сведений о погибших не поступало.

Специалистам удалось взять возгорание под контроль. Компания Pemex подчеркнула, что будет проведено расследование обстоятельств инцидента. Платформа, на которой произошло ЧП, находится примерно в 100 км от побережья мексиканского штата Кампече.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика

Главное сегодня

Путин призвал не заставлять делать прививки от коронавируса
Пушков назвал удобной позицию Германии по "Северному потоку-2"
Иммунолог спрогнозировал появление способных обходить антитела штаммов ковида
Отряды сопротивления в провинции Панджшер отказались сдаться талибам
Матч "Ницца" - "Марсель" был прерван из-за массовой драки
Посол РФ в Афганистане рассказал "РГ" о ситуации в Кабуле
Откуда пошло и как работает внешнее управление на Украине