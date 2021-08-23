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Рубрика: Общество

Инженер - профессия безграничная

Современные программы обучения привлекают в нашу страну иностранных студентов
Текст: Юлия Квитко
Российская газета - Спецвыпуск № 190(8541)
Современные высокотехнологичные разработки в сфере коммуникаций дали стимул к активному развитию экспорта образования.
Правила офлайн-занятий в вузах едины для всех: вход только с нормальной температурой. Фото: РИА Новости Правила офлайн-занятий в вузах едины для всех: вход только с нормальной температурой. Фото: РИА Новости
Правила офлайн-занятий в вузах едины для всех: вход только с нормальной температурой. Фото: РИА Новости

В последнее время он становится одной из наиболее динамично растущих отраслей экономики. А реализация федерального проекта "Экспорт образования" способствует масштабированию в нашей стране лучших практик привлечения иностранных студентов для обучения. Здесь Россия традиционно удерживает лидерство на постсоветском пространстве, а в перспективе может существенно нарастить свою долю международного рынка образования.

Фото: Татьяна Кравченко
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По данным Министерства науки и высшего образования РФ, в 2019/2020 учебном году общее количество иностранных студентов в российских университетах составило 315 тысяч человек. Это около 8 процентов от общего числа всех студентов страны. Для сравнения, в 2014/2015 учебном году количество иностранных студентов составило 183 тысячи человек. Учеба у нас привлекает, прежде всего, граждан Казахстана (более 61 тысячи) и Узбекистана (40 тысяч).

Наиболее популярным вузом у иностранных студентов остается РУДН. На втором месте - КФУ, что свидетельствует о все большем внимании не только к университетам Москвы и Санкт-Петербурга, но и к регионам России. Большинство из поступающих иностранцев предпочитает осваивать точные науки и инженерные специальности. Так, сегодня востребованы инженерные программы по направлениям нефтегазового дела, авиационной и ракетокосмической техники, машиностроения, ядерной и теплоэнергетики, электроники и радиотехники, фотоники, строительства, нанотехнологий, физико-технических наук и еще целого ряда других, в основном нацеленных на инновационное развитие экономик стран-партнеров. Доля иностранных студентов, которые осваивают эти науки, составляет без малого 20 процентов от всего числа обучающихся иностранцев в России. Также чуть более 20 процентов интересуют программы в области наук о здоровье, клинической и профилактической медицины, фундаментальной медицины и сестринского дела. На третьем месте находится направление "Экономика и управление" - его выбрали 17,77 процента иностранцев.

Благодаря внедрению актуальных инновационных образовательных программ высокий рейтинг российских вузов подтвержден на международном уровне, в частности, недавним рейтингом ARWU - Global Ranking of Academic Subjects. В него вошли 19 российских университетов, при этом ARWU, или Шанхайский рейтинг, славится особой строгостью выбора участников по одной из самых сложных методологий оценки в 54 предметных областях. Университеты из России заняли строки в 29 из них, а 6 российских вузов вошли в сотню лучших. В топ-100 университетов вошли МГУ им. М.В. Ломоносова ("Физика"), Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" ("Металлургия"), СПбГУ ("Автоматизация и управление"), Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" ("Математика"), НИУ БелГУ ("Металлургия"), Университет ИТМО ("Автоматизация и управление"). НИУ ВШЭ при этом стал первым российским университетом, отмеченным в областях "Государственное управление" и "Образование". Впервые в глобальный рейтинг вошел и Сеченовский университет, сразу заняв твердую позицию среди мировых образовательных организаций по предмету "Клиническая медицина". В ARWU также представлены ТГУ, НГУ, ТПУ, РУДН, МФТИ, НИЯУ "МИФИ", СПбПУ, КФУ, Университет Лобачевского и другие российские образовательные центры.

Программы онлайн-обучения становятся "коньком" российских вузов и притягивают абитуриентов

Активное продвижение российских вузов на глобальном рынке образовательных услуг началось в 2017 году с разработки и утверждения государственного приоритетного проекта "Развитие экспортного потенциала Российской системы образования", рассчитанного до 2025 года. Как пояснил директор высшей школы международного образования КБГУ Альберт Шапсигов: "Реализация проекта направлена на повышение привлекательности российских образовательных программ для иностранных граждан, улучшение условий их пребывания в период обучения на территории России, а также повышение узнаваемости и статуса "бренда" российского образования на международном образовательном рынке". За это время, несмотря на очевидные успехи, его реализация столкнулась и с определенными сложностями, связанными в том числе с изменением условий международной деятельности.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Как рассказал ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев, федеральный проект "Экспорт образования" работает и приносит результаты. В то же время возникли новые акценты в обсуждении проблематики экспорта российского образования. "Пандемия COVID-19 может стать возможностью, а не угрозой для нашей образовательной работы вовне, если мы правильно проанализируем актуальные тренды и сделаем необходимые практические выводы, - считает он. - Программы онлайн-обучения, к развитию которых побуждает ситуация, вполне могут стать "коньком" российских вузов и обеспечить им дополнительное внимание абитуриентов - при должном техническом обеспечении". Это означает, среди прочего, овладение совершенно новыми практиками, например, в сфере интернет-маркетинга и других смежных областях, сказал сенатор.

За последние 10 лет количество иностранных студентов в России удвоилось, и это приближает нас к программной цели довести к 2024 году численность иностранных граждан, обучающихся в российской высшей школе, до 425 тысяч. Впрочем, успокаиваться рано, считает Косачев. В соседней Польше, для сравнения, за последние 6 лет количество иностранных студентов увеличилось втрое. По его словам, в мире началась настоящая борьба за квалифицированные кадры, причем ведется она уже со студенческой скамьи.

Статистика показывает, что из 200 миллионов студентов всего мира лишь 4 миллиона профильно мотивированы и мобильны. Именно они интересны работодателям. При этом, по данным Международной организации труда, около 400 миллионов человек в мире из-за пандемии рискуют остаться без работы. С другой стороны, нарастает дефицит квалифицированных кадров. Около 43 процентов компаний уже столкнулись с их нехваткой. Тенденция нового времени состоит в том, считает Константин Косачев, что помимо старых и новых гигантов в сфере образования в эту борьбу включились страны 2-3-го эшелонов. Пример тому - охота за белорусскими ИТ-кадрами. Белорусских айтишников хотят видеть у себя Польша, Украина, Латвия и другие соседние страны. Аналогичную политику ведут Чехия, Венгрия, Словакия, Болгария, которые строят новые современные кампусы, зачастую превосходящие по качеству кампусы традиционных стран-лидеров. "С падением доходов населения возникает ответный спрос на менее дорогостоящие программы и условия проживания. И здесь предложение не самых дорогих для обучения и проживания стран имеет свои преимущества. Поэтому России стоит изучать не только опыт устоявшихся образовательных центров, но и новых игроков на этом поле. У отечественных вузов есть все шансы перехватить студентов, у которых есть спрос на качественное образование, но не готовых оплачивать учебу в дорогих странах и университетах", - отмечает эксперт.

Большинство иностранных студентов - будущие сотрудники локализованных в России зарубежных фирм. Фото: РИА Новости

Примером такой стратегии поделилась директор проектного офиса инициатив и стратегических коммуникаций ЮФУ Наталья Андрейченко. По ее словам, за последний период вузу удалось расширить географию приема и качество студентов, поступающих на программы магистратуры. "Если посмотреть динамику по годам, с одной стороны, в период пандемии представленность регионов страны в целом уменьшилась, и это скорее связано с неготовностью в регионах к использованию цифровых инструментов. Одновременно с этим в период пандемии расширилась география поступающих из дальнего зарубежья. Она увеличилась на 15 стран. В университете появились новые студенты из Беларуси, Молдовы, Бангладеш, Индии, Ирана, Зимбабве, Камеруна, Кореи, Нигерии, Пакистана, Сенегала, Сербии, Судана, Турции, Узбекистана", - рассказала она.

Фото: Сергей Куксин
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В то же время очевидно, что российским вузам необходимо создавать сильную повестку не только вне границ, но, прежде всего, внутри страны. Иностранные студенты - это не только приток инвестиций в отечественное образование и формирование мягкой силы влияния за рубежами страны, работа на ее авторитет, но и потенциальные кадры для российской экономики и совместных проектов с другими странами, как, например, это происходит при реализации строительства атомной станции в Турции.

В свою очередь, для российских вузов очень важно международное признание. Это коррелируется с заявленными целями продвижения России в топ передовых стран по уровню развития науки, НИОКР, качества образования. Эти задачи невозможно выполнять без международного признания на основе международного сотрудничества. Но для этого необходима не только международная коллаборация российских и зарубежных ученых в рамках подготовки совместных публикаций, участия в грантах, разработках и исследованиях. Очевидно, что даже самый лучший российский университет не сможет предложить программы на все специальности. А вот сильные объединения отечественных вузов будут более конкурентоспособны и привлекательны для самых разных партнерских программ на мировом образовательном пространстве.

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