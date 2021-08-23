Производители поддержали проект развития отечественной микроэлектроники

Российские лидеры рынка вычислительной техники положительно оценили проект Минпромторга РФ о введении балльной системы для оценки продукции отрасли и других новшеств. Поправки послужат стимулом при создании широкой номенклатуры отечественной электронной компонентной базы (ЭКБ).

Обращение в правительство с призывом принять указанный проект направили члены автономной некоммерческой организации развития радиоэлектронной отрасли "Консорциум "Вычислительная техника". Они апеллируют от имени отрасли - в состав консорциума входят лидеры с долей рынка среди российских производителей от 60 до 90% в разных продуктовых сегментах вычислительной техники. Объем средств, вложенных ими в разработки, исчисляется миллиардами рублей. Они активно инвестируют в собственные производственные мощности в Московской, Калужской и Ивановской областях, Санкт-Петербурге и Казани.

Проектом предлагается обновить постановление №719 в части, регламентирующей производство компьютеров и периферийного оборудования. Делается это в рамках взятого Россией курса на замену в госструктурах иностранного софта и "железа" отечественными аналогами. Для решения поставленных задач компании объединили усилия, и 2020 год ознаменовался для них первыми миллиардными контрактами на поставку вычислительной техники из Единого реестра радиоэлектронной продукции. Удалось потеснить иностранцев, однако доля российских компаний на национальном рынке пока составляет около 20%.

Улучшить для них ситуацию могло бы то, что с 1 января 2021 года госзаказчиков обязали покупать системы хранения данных (СХД) только на базе отечественных процессоров. Однако стимулов для перехода на такие продукты еще нет. А без них, опасаются аналитики, возможно сворачивание программ импортозамещения IT-оборудования в госсекторе.

Проблема видится и в морально устаревшей нормативной базе, обновления которой не поспевают за темпами развития технологий. Действующее постановление было передовым в 2015 году, когда его приняли. Тогда был создан инструмент оценки отнесения вычислительной техники к отечественной продукции. На первоначальном этапе развития отрасли он был эффективен. Но сейчас устарел, потому что в нем не заложен алгоритм стимулирования постепенного увеличения количества и сложности технологических операций, совершаемых в России.

Отечественные компании с каждым годом продвигаются вперед, а критерии оценки остаются прежними. Теперь они даже представления не дают о том, какие именно отечественные компоненты используются в серийно производимом оборудовании, а какие - являются барьером на пути повышения "технологического суверенитета". Причем ситуация может существенно отличаться не только среди продуктовых групп, но и среди конкретных продуктов из-за разного уровня технологической сложности.

Свою роль сыграло и введение жестких временных рамок по обязательности применения отечественных процессоров в СХД и компьютерах. С учетом текущего уровня полноты продуктовых линеек и других факторов это может привести к потере российскими компаниями доли с таким трудом отвоеванного рынка - на разработку и внедрение отечественных процессоров потребовалось чуть больше времени, чем предусматривают сухие нормы.

Понимая это, Минпромторг РФ предложил проект, в работе над которым более года участвовали и члены консорциума. Были учтены все вопросы, связанные со сбалансированным развитием отрасли. Например, обязанность применения отечественных процессоров для серверов, СХД и всех видов компьютеров предлагается установить с 1 января 2023 года. Это даст драгоценное время и позволит нивелировать все то, что сдерживает процесс внедрения наших процессоров, а заодно увеличит долю российских участников на рынке.

Еще более важная новелла предполагает переход к балльной оценке соответствия оборудования критериям продукции, произведенной в РФ. Весь технологический процесс предлагается поделить на операции, каждой из которых присвоят определенный балл в зависимости от значимости и сложности. Баллы будут начисляться для каждого вида вычислительной техники. Применение российского центрального процессора (РЦП) даст компании 50 баллов, отечественного центрального микроконтроллера - 40 баллов и т.д.

Так называемая адвалорная доля, используемая сейчас в качестве критерия оценки национальной принадлежности продукции, допускает "манипуляции" с ценообразованием. И при этом не дает представления о том, какие именно отечественные компоненты используются в производимом серийно оборудовании. Балльная система позволит отслеживать все технологические операции цикла создания техники, что автоматически исключает риски ценовых манипуляций. Кроме того, появляется стимул на создание широкой номенклатуры ЭКБ, так как система строится на принципе ежегодного увеличения суммарного проходного балла для отнесения к продукции, произведенной на территории РФ. Причем она будет учитывать как уровень технологического развития отрасли, так и интересы государства и бизнеса.

Компании смогут спокойно инвестировать средства в доработку существующего и разработку нового программного обеспечения. Охват рынка отечественными центральными процессорами станет шире, и значительно возрастут возможности для их применения. Подсчитано, что даже если одна российская компания при балльной системе инвестирует минимум 250 млн рублей, то этого хватит для содержания в течение года одной команды разработчиков микропроцессоров или закупки нескольких десятков тысяч РЦП для персональных компьютеров. А если инвесторами станет не один, а несколько российских лидеров рынка, то в течение всего лишь года отечественная микроэлектроника получит дополнительно порядка 1,5-2 млрд рублей.

Такой подход вполне способен решить задачу внедрения РЦП и развития вокруг них "экосистем" за счет внебюджетных инвестиций. Также он даст возможность поэтапного перехода (с учетом реальных возможностей производителей и потребителей) радиоэлектронной продукции на безальтернативное использование российского центрального процессора. Тем самым задача импортозамещения будет успешно решена. Осталось решить судьбу проекта Минпромторга РФ, иначе кто знает, в каком углу окажется отечественная электроника.