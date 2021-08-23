ПСБ расширяет сотрудничество с АО "ОКБ "Новатор"

В ходе Международного военно-технического форума "Армия - 2021" ПСБ и АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" заключили кредитный договор на сумму более 5 млрд рублей. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор, генеральный конструктор компании Фарид Абдрахманов.

Средства будут направлены на финансирование исполнения предприятием государственного оборонного заказа. Срок кредита - до конца 2026 года.

На церемонии подписания Петр Фрадков отметил: "ПСБ как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса активно работает с ОКБ "Новатор", одним из ведущих предприятий отрасли. Заключение нового кредитного договора позволит расширить уровень сотрудничества между банком и компанией".

Фарид Абдрахманов сказал: "АО "ОКБ "Новатор" с каждым годом расширяет границы деловых отношений с ПСБ, который предоставляет предприятию всесторонний комплекс банковских услуг, в том числе и по кредитным сделкам. Новый кредитный договор позволит ОКБ "Новатор" успешно и в срок выполнить задание Правительства РФ по государственному оборонному заказу, а Министерство обороны РФ получит первоклассную и качественную продукцию".

Для справки

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) - универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы.

Региональная сеть банка насчитывает более 300 офисов.

АО "ОКБ "Новатор" - многопрофильное предприятие, одно из ведущих российских конструкторских бюро - разработчиков изделий различных классов для Сухопутных войск, Военно-морского флота, Военно-воздушных сил и Космических войск России.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"