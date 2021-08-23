Путин обсудил с королем Иордании Сирию и Афганистан

Владимир Путин и Абдалла II поговорили по ситуации в Сирии и Афганистане. "Конечно, надеемся на обмен мнениями по наиболее острым вопросам, включая то, чем мы с вами совместно занимаемся на протяжении многих лет", - сказал российский лидер. "Это нормализация ситуации в Сирии и обострившаяся ситуация сейчас в Афганистане", - уточнил он.

Двусторонние отношения развиваются, несмотря на пандемию. "Это касается политического диалога, торгово-экономических связей", - продолжил Путин. "Мы работаем и в плане преодоления самой пандемии и ее последствий", - добавил он.

Лидеры посмотрели ряд вооружений, которые применяются в российской армии и идут на экспорт. "Прямой контакт с коллегами из вооруженных сил других стран сближает, повышает уровень доверия. Может быть, это даже важнее, чем демонстрация оружия", - заметил Путин.

"Учитывая сложности, которые имеются в Сирии, я думаю, что мы сможем сыграть стабилизирующую роль. И, конечно, нужно сказать о вашей важной роли в урегулировании палестино-израильского конфликта", - заявил Абдалла II. Россия всегда была элементом стабильности в регионе, подчеркнул он.

"Мы очень благодарны за то, что вы способствовали появлению вакцины в Иордании. Это, действительно, способствует решению проблемы", - также поблагодарил иорданский монарх.