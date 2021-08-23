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23.08.2021 17:15
Рубрика: Власть

Путин пообщался с курсантами

Текст: Кира Латухина

Президент осмотрел учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в парке "Патриот" и пообщался с курсантами.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Путин: Сильной России нужен мощный флот

Владимир Путин зашел в административно-учебный корпус, увидел симулятор прыжка с парашютом и тренажеры вождения тяжелой техники, также ему показали мультимедийный интерактивный тир и комнату тактической и пневматической стрельбы. В жилом корпусе "Высота" он осмотрел комнаты курсантов и спортплощадку.

"Нравится?" - спросил ребят президент и получил утвердительный ответ. "Девочки вам не мешали?" - поинтересовался Путин. "Никак нет", - по-военному четко сказали они. "А вы их не обижали?", - продолжил глава государства. Ответ был таким же. Спросил Путин и девочек, обучающихся в центре: "Не обижали?". Девчата подтвердили, что все хорошо.

"Правильно. Должна быть одна команда, и только командными усилиями будем добиваться максимального результата", - заявил президент. "И у вас точно все будет получаться. И по военным дисциплинам, и по гражданским, а значит - и в жизни все получится", - заключил он.

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