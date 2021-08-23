Путин пообщался с курсантами

Президент осмотрел учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в парке "Патриот" и пообщался с курсантами.

Владимир Путин зашел в административно-учебный корпус, увидел симулятор прыжка с парашютом и тренажеры вождения тяжелой техники, также ему показали мультимедийный интерактивный тир и комнату тактической и пневматической стрельбы. В жилом корпусе "Высота" он осмотрел комнаты курсантов и спортплощадку.

"Нравится?" - спросил ребят президент и получил утвердительный ответ. "Девочки вам не мешали?" - поинтересовался Путин. "Никак нет", - по-военному четко сказали они. "А вы их не обижали?", - продолжил глава государства. Ответ был таким же. Спросил Путин и девочек, обучающихся в центре: "Не обижали?". Девчата подтвердили, что все хорошо.

"Правильно. Должна быть одна команда, и только командными усилиями будем добиваться максимального результата", - заявил президент. "И у вас точно все будет получаться. И по военным дисциплинам, и по гражданским, а значит - и в жизни все получится", - заключил он.