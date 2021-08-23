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23.08.2021 14:36
Рубрика: Власть

Путин выразил озабоченность потенциальными угрозами из Афганистана

Текст: Кира Латухина
После рабочих выходных президент продолжил активный график. Владимир Путин принял участие во внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Лидеры ОДКБ поручили до 16 сентября выработать ответ на исходящие из Афганистана угрозы.
Фото: Евгений Паулин/РИА Новости Фото: Евгений Паулин/РИА Новости
Фото: Евгений Паулин/РИА Новости

Путин сам предложил созвать это мероприятие, и глава Таджикистана Эмомали Рахмон организовал все в весьма сжатые сроки. Обсуждение шло в закрытом формате.

Фото: Wakil Kohsar / AFP
Песков: Россия не будет вмешиваться в конфликт в афганской провинции Панджшер

В своем выступлении президент России, как и другие участники - главы государств и правительств - выразили глубокую озабоченность событиями в Афганистане, потенциальными угрозами, которые исходят из Афганистана, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Было отмечено, что важно не допустить инфильтрацию радикального исламизма на территорию государств ОДКБ, пресекать вербовку граждан в ряды экстремистов, в том числе с использованием соцсетей и интернета, продолжил он.

По-прежнему, чрезвычайно остро стоит проблема афганского наркотрафика. Поэтому по линии ОДКБ предстоит очень внимательно отслеживать развитие событий, также сказал Песков.

И Путин в своем выступлении, и другие участники саммита выразили особую озабоченность с тем, что ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация - прим. "РГ") сохраняет в Афганистане довольно сильные позиции. "Это очень опасная тенденция, которая представляет угрозу для пространства ОДКБ", - отметил Песков.

Владимир Путин достаточно подробно проинформировал участников заседания о своих недавних обстоятельных телефонных разговорах по афганской тематике с президентами Турции, Ирана, Франции, с премьер-министром Италии. И конечно же, этот вопрос "был высоко на повестке" переговоров в Москве с канцлером ФРГ, добавил Песков. В целом есть понимание, и это акцентировал Путин в своем выступлении, необходимости координировать подходы в рамках ООН, Совбеза ООН, "двадцатки".

По итогам заседания лидеры решили поручить советам министров иностранных дел, обороны, комитету секретарей советов безопасности вместе с секретариатом оперативно выработать меры совместного реагирования на потенциальные угрозы из Афганистана​​​. "Возникают реальные риски для всего Евразийского региона и мира в целом", - добавил Песков. Лидеры рассчитывают, что поручение будет исполнено до 16 сентября - в этот день они соберутся на полноформатной сессии в Душанбе и продолжат диалог.

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