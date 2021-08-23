Работа аэропорта Кабула приостановлена

Из-за скопления порядка 20 тысяч человек в кабульском международном аэропорту им. Хамида Карзая и вокруг него работа аэропорта временно приостановлена. Такое постановление выпустило 23 августа Управление гражданской авиации Афганистана, оно опубликовано в Facebook.

Как сказано в документе, все рейсы приостановлены до дальнейшего распоряжения, а "пассажиры, желающие улететь в различные регионы страны, а также за рубеж, будут заранее уведомлены о возобновлении полетов".

В постановлении поясняется, что "меры принимаются с целью предотвращения скопления людей и беспорядка в воздушной гавани".

В настоящее время на территории аэропорта пытаются поддерживать порядок военнослужащие США, Великобритании и Турции, а также около 800 гражданских сотрудников НАТО.

Вне аэропорта, где находится более десяти тысяч человек, надеющихся улететь, ситуацию пытаются взять под контроль талибы.