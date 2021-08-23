Радзиховский: Таджикистан можно считать "эталонным государством" для Средней Азии

Сегодня первое слово, которое приходит в голову, когда думаешь про Таджикистан, конечно Афганистан.

Потому что афгано-таджикская граница - 1 135 км. Потому что в Афганистане живут, по экспертным оценкам (ООН, ЦРУ), от 10 до 14 млн таджиков из 33 млн населения, а в самом Таджикистане - около 8 млн. таджиков. Потому что в 1920-30 гг. банды басмачей из Ср. Азии уходили "за кордон", в Афганистан, а потом возвращались...

Так что вопрос о том, отразится ли "талибская революция" ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация. - Прим. "РГ") на Ср. Азии, прежде всего на Таджикистане, не может не беспокоить политиков в Душанбе и Москве. Полагаю, что думают об этом и простые люди в Таджикистане.

Никто ничего уверенно сказать не может: ведь неясно даже, победили талибы окончательно или гражданская война в Афганистане возобновится (первый вице-президент Афганистана Салех сказал, что "в отличие от США и НАТО" его сторонники не потеряли силу духа, и объявил о продолжении военного сопротивления). Неясно, какой станет политика новой власти: сейчас активно заявляют, что они "не талибы, а облака в штанах", но что будет в реальности? Наконец, неясно самое главное. Талибы займутся наведением порядка (как бы они его ни понимали !) в СВОЕЙ стране или "экспортом Исламской Революции", созданием Халифата, "всемирным джихадом" и т.д., благо и оружие им неведомо зачем оставила армия США?

Очевидно, сейчас их важнейшая задача - снять с себя клеймо "террористической организации" ("Талибан" запрещен в РФ, как и в большинстве стран Европы). Для этого нужно решение СБ ООН, где США, РФ, КНР, Англия и Франция имеют право вето. Уговорить все эти страны (на лице США горит "кабульская пощечина"!) совсем не просто. Но с другой стороны, дипотношения с Афганистаном никто рвать не хочет, де-факто новое правительство страны уже признают! Значит, признают и "Талибан" ...

За годы независимости русское население сократилось больше чем в 10 раз

Приходится обо всем этом говорить, потому что, похоже, главная политическая проблема Таджикистана сейчас не внутри страны, а "за Пянджем", в Афганистане ...

Тем не менее вернемся в Душанбе.

Главная надежда и проблема Таджикистана - демография. По переписи 1989 г., население Таджикской ССР - 5 100 000 чел. Через 30 лет, на 1 января 2019 г., - 9 127 000 чел. Для сравнения: в Беларуси в 1989 г. было 10 200 жителей, ровно в 2 раза больше, чем в Таджикистане, а сейчас (в 2021-м) - 9 349 000 жителей. Видимо, сейчас Таджикистан уже обошел Беларусь по населению, учитывая темпы естественного прироста - 1,44% в год, 68-е место в мире, 1-е место среди стран бывшего СССР. При этом медианный возраст в Таджикистане - 25,3 года (для сравнения: в Афганистане - 19,5 года!).

К этому надо добавить, что за годы независимости русское население сократилось больше чем в 10 раз (388 000 русских, 7,6% населения в 1989 г. - 35 000 русских, 0,46% населения в 2010-м, сейчас, очевидно, еще меньше). Выиграл ли от этого Таджикистан в культурном, экономическом или каком-то ином отношении - вопрос к жителям страны. Но, во всяком случае, с 2007 г. в Таджикистане запрещена регистрация детей со славянскими фамилиями, заканчивающимися на "-ов" или "-ев". Кстати, доля этнических таджиков в населении страны: 53% - в 1959 г., 62% - в 1989 г., 84% - в 2010-м, сегодня, вероятно, приближается к 90%. При этом в 2017 г. больше 56% населения - сельское.

Такое молодое, быстро растущее население сейчас в Мире в основном в бедных странах. Таджикистан подходит под это общее правило. Самая молодая, самая быстро растущая, самая бедная страна бывшего СССР - по данным МВФ, в 2020 г. там ВВП по ППС на душу населения составлял 3 700 долл. в год, 151-е место в Мире. А вот Афганистан - еще ниже, 169-е место, 2 390 долл. И это при том, что США за 20 лет вбухали в войну в Афганистане около 1 трлн. долл.

Вполне логично, что при столь низкой базе в Таджикистане достаточно высокие темпы роста экономики (в 2019 г. - 7% в год). Вместе с тем средняя зарплата в стране - около 135 долл. (т.е. меньше 10 000 руб.) в месяц. В России средняя зарплата (2020 г.) - 51 000 руб., в Москве (2021 г.) - 104 000 руб. Если таков уровень денег в сообщающихся странах, то понятно, что 1 млн гастарбайтеров каждый год перетекает в Россию, огромная часть - в Москву, а поступления от них составляют до 48% ВВП Таджикистана (данные Всемирного Банка за 2012).

Политически Таджикистан можно считать "эталонным государством" для Средней Азии

Политически Таджикистан можно считать "эталонным государством" для Ср. Азии. Как известно, с 1992 г. его возглавляет Эмомали Рахмон, 1952 г.р., сперва как председатель ВС, затем как президент страны. Он самый "долгий" из руководителей постсоветских республик (Лукашенко стал президентом в 1994-м), до того был председателем совхоза им. Ленина. К власти пришел во время гражданской войны (1992-1997 гг.), число жертв которой оценивают от 60 000 до 150 000 чел. Большинство населения страны связывают окончание войны с его деятельностью. Отсюда и официальный титул - "Основатель мира и национального единства - Лидер Нации". Согласно сведениям "Википедии" западные СМИ и эксперты считают, что дети и иные родственники президента контролируют наиболее крупные сектора национальной экономики. В регионах большое значение имеют клановые связи.

Внешняя политика строится с опорой на Россию. Таджикистан - член ОДКБ. С 1989 там дислоцирована 201-я мотострелковая дивизия численностью ок. 7 000 чел. (2018 г.), выведенная из Афганистана, известная как 201-я военная база РФ. На встрече в Женеве Путин объяснил Байдену, что Россия против американских баз в Ср. Азии: не хочет, чтоб страны СНГ стали заложником политики США, а в случае военных действий Пентагона получали ответные удары.