Рассекречены документы о создании автокефальной церкви на Украине нацистами

Фашисты, оккупировавшие Украину в годы Великой Отечественной войны, в своих интересах поддержали воссоздание украинской автокефальной церкви ради обслуживания их целей. Отступая, нацисты бросили ее руководство как ненужное, следует из материалов, рассекреченных ФСБ России в рамках проекта "Без срока давности", которые публикует РИА Новости.

Один из ключевых раскрытых ФСБ материалов - протокол допроса 1943 года Феофила Булдовского (1865-1944) органами государственной безопасности СССР. Он в период немецкой оккупации Украины был митрополитом Харьковским и всей левобережной Украины, председателем Харьковского епархиального управления автокефальной УПЦ. На допросе митрополит рассказал, что в 1920 году его дважды арестовывал особый отдел Юго-западного фронта и ЧК по обвинению в помощи деникинцам, но за недоказанностью его отпускали. В 1937 году переехал в Луганск, а середине 1939 года прекратил церковную деятельность в связи с закрытием последнего храма и переехал в Харьков.

Когда гитлеровцы оккупировали Харьков, Булдовскому сообщили, что при Харьковской городской управе создан религиозный отдел, который "с разрешения немцев принимает меры к быстрейшему возрождению автокефальной Украинской православной церкви в Харькове и районах Харьковской области".

"Я решил попытаться занять главенствующее положение в возрождающейся автокефальной церкви, так как мог претендовать на пост митрополита Киевского и всея Украины", - рассказал на допросе Булдовский. Он признал также, что "ориентировался на немецких оккупантов. Военные успехи немцев на советско-германском фронте, особенно на Украине, привели меня к убеждению, что война будет выиграна Германией. С другой стороны, немецкие власти разрешили восстановление автокефальной церковной организации".

По его словам, во второй половине ноября 1941 года его квартиру посетили немецкий генерал Блум и доктор богословия Вагнер. В конце 1941 года он выработал, а нацисты одобрили основную политическую линию УПЦ. "Опираясь на поддержку оккупантов, добиваться быстрейшего возрождения автокефалии, попытаться занять в ней главенствующее положение и в дальнейшем ориентировать церковь и духовенство на активную помощь немецким властям", - добавил Булдовский.

Ради достижения своих целей митрополит УПЦ и его приближенные старались укрепить связи с нацистами, установив контакт с политической полицией Третьего рейха. "Связь с гестапо установил я сам", - признал Булдовский.

Вскоре во всех церквях УПЦ читались проповеди профашистского характера, прославлялась германская армия, якобы "вызволившая" Украину "из коммунистического плена", за каждой службой поминались Гитлер и его правительство, очернялась советская власть. Автокефальная церковь, как признал ее митрополит, была поставлена на службу фашистской Германии.

Также Булдовский составил декларацию на имя рейхскомиссара Украины Эриха Коха. В ней он заверял фашиста в своем желании "служить интересам украинского народа в соответствии с намерениями Германии в отношении Украины". "В конце я указал, что украинские шовинистические круги, настроенные антигермански, мешают мне занять законный пост митрополита всея Украины. Я просил Коха вмешаться в это дело", - вспоминал Булдовский.

Однако он оказался не нужен фашистам, отступавшим из Харькова в августе 1943 года. Вскоре он был арестован органами советской власти за профашистскую деятельность. Булдовский скончался во время следствия.