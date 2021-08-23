Благоустройство сквера имени Чехова в Москве выполнено на 80%

На юго-востоке столицы благоустраивают сквер имени А.П. Чехова. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Сквер расположен в районе Люблино между Таганрогской, Армавирской и Краснодарской улицами. Он представляет собой вишневый сад. На центральной аллее установлен бюст Антона Чехова работы скульптора Салавата Щербакова, а по территории уже поставлены деревянные фигуры героев произведений русского писателя - "Дама с собачкой", "Каштанка", "Человек в футляре", "Лошадиная фамилия".

Сейчас здесь реконструируют спортивную и детскую площадки, обновляют освещение, фотозону для молодоженов с декоративным мостиком и качелями, приводят в порядок газоны. "Работы выполнены на 80 процентов, все завершим до конца года", - отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Кстати, сквер в этом месте столицы вовсе не случаен. Согласно городской легенде, Антон Чехов любил приезжать в Люблино на охоту, а после останавливался отдохнуть у знакомых в Печатниках.