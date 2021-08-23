День флага в Калуге отметили флэш-мобом и автопробегом

В торжествах приняли участие глава самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат гордумы Евгений Сергеев. Началось празднование с традиционного автопробега: автомобили с российскими флагами проехали по улицам города

Началось празднование с традиционного автопробега: автомобили с российскими флагами проехали по улицам города. На ступеньках у кинотеатра "Центральный" члены партии "Единая Россия", представители Молодой гвардии и Волонтеры Победы развернули огромный триколор.

"Уже не первый год на День Российского флага местное и региональное отделение партии "Единая Россия" проводят серию мероприятий, приуроченных к этому государственному празднику, - прокомментировал Юрий Моисеев. - В акции активно участвует молодежь, к нам присоединяются жители Калуги. Этот замечательный праздник, посвященный одному из главных символов России, олицетворяет единство и патриотизм нашего народа"

Триколор развернули и на склоне Центрального парка культуры и отдыха.

День Государственного флага РФ установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации. Праздник посвящен возрожденному флагу Российской России - "национальному триколору".