Игорь Артамонов обсудил с жителями Лебедянского района его развитие

Глава Липецкой области Игорь Артамонов совершил рабочую поездку в Лебедянский район. В самом районном центре он принял участие в открытии Доски почета, на которую были занесены портреты 32 лучших работников местных предприятий, бюджетных и коммерческих организаций.

В торжественной обстановке звание "Почетный гражданин Лебедянского района" было присвоено Александру Сошину, который внес большой вклад в развитие и благоустройство Ольховского сельского поселения. Чествовали и активную молодежь, в том числе лебедянскую спортсменку, чемпионку мира по спортивной джигитовке Анну Стрижову.

В ходе рабочей поездки Игорь Артамонов посетил завод "Лемаз", который в этом году отмечает 75-летие. Руководитель региона вручил лучшим сотрудникам компании почетные грамоты и благодарности главы администрации Липецкой области, а также знак "Почетный наставник".

В актовом зале компании состоялась встреча главы региона с лидерами общественного мнения Лебедянского района. Игорь Артамонов рассказал о планах по развитию муниципалитета и о том, что уже сделано. В частности, он подчеркнул, что по просьбам жителей было возведено и отремонтировано множество социальных объектов, открыты семь центров цифровой образовательной среды, приобретены пять школьных автобусов, в сельской местности ведется ремонт дорог.

Руководитель Липецкой области сообщил, что запланирована реконструкция очистных сооружений, как в Лебедяни, так и на территории Агрономовского сельского совета. Большая работа будет проведена по улучшению качества водоснабжения - в Ольховце строительство новых сетей, в Михайловке, Слободке и Шовском оборудование новых скважин, в Лебедяни строительство водозабора. Также будет сделан капремонт поликлиники в районном центре, в селах Михайловка и Большие Избищи появятся ФАПы. Кроме того, руководитель области сообщил о том, что в городе достроят здание ЗАГСа.

Игорь Артамонов анонсировал строительство новой школы в Лебедяни - на 1224 места. Предположительно, работы начнутся в 2023 году.

- В один из моих визитов в Лебедянь я встречался с жителями, и они просили построить в городе новую большую школу. Возведение такого объекта местному бюджету не по средствам, а получить федеральное финансирование практически невозможно - город не подходит по ряду критериев. И все же мы решили вопрос, добились включения нас в программу. Сейчас ведем переговоры о том, чтобы сдвинуть сроки и начать работу уже в следующем году, - рассказал Игорь Артамонов.

Свой визит в Лебедянь глава региона завершил посещением предприятия "Лебедяньмолоко". Игорь Артамонов назвал компанию социально-активной, напомнил, что она занимается благотворительностью, поддерживает достойный уровень оплаты труда - только в этом году зарплаты здесь индексировали дважды. Сейчас здесь ведется модернизация производства, внедряется искусственный интеллект, открыта новая лаборатория. В день здесь способны перерабатывать более 500 тонн молока, которое закупают у 41 поставщика, в числе которых и местные производители.