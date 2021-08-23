К концу недели в Москве может потеплеть почти до 30 градусов

В начале рабочей недели в центральных областях, в том числе и в Москве, установится прохладная погода. Особенно приближение осени будет чувствоваться по ночам. Но во второй половине недели лето передумает уходить.

В понедельник, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в столичном регионе будет днем +19…+21. Такая же температура прогнозируется и во вторник. А в среду еще прохладнее - всего +17…+19. При этом могут быть дожди. Ночные температуры низкие - 5-10 градусов тепла.

Но в четверг к столице приблизится антициклон, который начнет повышать температуру. В пятницу - уже до +26, а в субботу - до +27. Сохранится вероятность небольших дождей.

Все циклоны при этом уходят на север, уточнила синоптик. В понедельник они принесут сильные дожди в Архангельскую область и Ненецкий округ, в Коми. 23 и 24 августа сильный дождь ожидается в Карелии. В эти же дни ливни пройдут на черноморских курортах Краснодарского края. Сильный дождь с градом и порывистым ветром ожидается в понедельник в Волгоградской области.

Уходит сильная жара из Поволжья и с Урала. Там температура понизится на пять и более градусов. В отдельных районах Пермского края в понедельник пройдут ливни и усилится ветер до 28 метров в секунду.

В Татарстане дожди задержатся до вторника. С 23 по 25 августа аномально жарко (до +40 градусов) будет в Башкирии. В Свердловской и Курганской областях, на юге Тюменской области - до 36 градусов тепла. Неделя начнется с сильных дождей и на обширной территории от Байкала до Амура.