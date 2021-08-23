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23.08.2021 09:54
Рубрика: Происшествия

Начата проверка из-за жестокого обращения с пожилыми в пансионате Реутова

Текст: Михаил Фалалеев

Информацию о жестоком обращении с пожилыми людьми подмосковные полицейские получили из ролика, выложенного в интернете. В нем показали безобразное, бесчеловечное отношение персонала к своим пациентам в специализированном пансионате в Реутове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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Проверку проводят сотрудники МУ МВД России "Балашихинское", которые устанавливают личности, запечатленные на видеозаписи, и выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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