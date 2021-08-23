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23.08.2021 09:12
Рубрика: Экономика

Предупреждающие знаки появились на дорогах Москвы перед 1 сентября

Текст: Ирина Огилько

Специалисты комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний более 8 тыс. знаков "Осторожно, дети!". Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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Ка отметил заммэра, с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города. "Поэтому ежегодно перед 1 сентября проводятся работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов, - рассказал Бирюков. - В этом году нанесено более 8 тыс. знаков "Осторожно, дети!", которые на проезжей части дублируют дорожный знак "Дети".

Главная задача дополнительной разметки на дороге - предупредить водителей, что в этом районе следует быть готовым к возможному внезапному появлению ребенка на дороге.

Как отметил глава комплекса городского хозяйства, разметка "Осторожно, дети!" относится к элементам сложной конфигурации и наносится на дорожное полотно вручную. Для нанесения таких знаков применяется холодный пластик, который более стойкий, не требует предварительного прогревания и поэтому не деформируется во время работы.

В регионах Экономика ЖКХ Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 1 сентября - День знаний

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