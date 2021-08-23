Путин: Сильной России нужен мощный флот

Корабли будут построены в Северодвинске, Санкт-Петербурге и Комсомольске-на-Амуре. Это два атомных подводных крейсера "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской" ("Севмаш"), две большие подлодки "Можайск" и "Якутск" ("Адмиралтейские верфи") и два корвета - "Грозный" и "Буйный" ("Амурский судостроительный завод"). "На все корабли будет установлено современное высокоточное оружие, новейшие средства управления и связи. Эффективность большинства из них подтверждена в ходе выполнения боевых задач в Сирии", - подчеркнул Верховный главнокомандующий. "Это еще один серьезный шаг в укреплении безопасности российского государства", - сказал он.

В ближайшие годы предстоит серьезная работа по реализации гособоронзаказа, по выполнению планов, обозначенных в госпрограмме "Вооружение". Уже через шесть лет, в 2027 году, доля современных кораблей в ВМФ должна достичь 70 процентов, напомнил задачу президент.

"Не раз говорил и хочу вновь повторить: сильной, суверенной России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот. Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надежно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности", - подчеркнул Владимир Путин. Россия продолжит развивать военно-морской потенциал, совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота, оснащать корабли новейшим вооружением и техникой, отрабатывать сложные учебно-боевые задачи на учениях и в дальних морских походах, проводить демонстрацию российского флага в стратегически важных районах мирового океана, заявил он. Это обусловлено геополитическим положением нашей страны и ее ролью в мировых делах.

Несмотря на ограничения, вызванные эпидемией, активно наращивались темпы строительства современных кораблей и судов обеспечения, по возможности сокращались сроки их поступления в строй, отметил президент. Он уверен, что кораблестроители и военные моряки приложат все силы, чтобы ВМФ пополнялся современными кораблями, а Россия и впредь была одной из ведущих морских держав.