Рафик Загрутдинов: Связка Северо-Восточной и Северо-Западной хорд откроется в 2022 году

Связка Северо-Восточной и Северо-Западной хорд откроется в 2022 году. Этой связкой, как рассказал журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, станет путепровод через железнодорожные пути МЦК, который строится на участке от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда на севере столицы. С его появлением жители прилегающих районов - Тимирязевского, Марфино и Останкинского - получат прямой выезд на Северо-Восточную хорду.

Как пояснил Рафик Загрутдинов, собственно, путепроводов будет два - для движения в каждом направлении. Один из них направит транспортные потоки на разворот над основным ходом Северо-Восточной хорды и на съезд к Алтуфьевскому шоссе, а также на внутриквартальную дорожную сеть. Второй даст выезд через железнодорожные пути на Северо-Восточную хорду в сторону Ярославского шоссе.

Появление путепроводов также снизит транспортную нагрузку как на Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, так и на соседние улицы - Сельскохозяйственную, Ботаническую, Комдива Орлова и Сигнальный проезд. Помимо этого, существенно улучшится и транспортная доступность к станциям МЦК, МЦД и метро "Окружной", а также станции подземки "Владыкино".

Но главное - путепроводы избавляют москвичей от перепробегов, тем самым экономя их время, затрачиваемое на дорогу. Всего в столице с 2011 по 2021 год построено 17 путепроводов через железнодорожные пути, до 2024 года планируется построить еще 12.