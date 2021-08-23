СК начал проверку после падения самолета в Москву-реку

Следственный комитет и прокуратура начали проверки после падения частного самолета в Москву-реку.

Как сообщает официальный сайт Западного межрегионального следственного управления на транспорте, криминалисты прибыли на место падения машины и проводят необходимый осмотр. По предварительным данным, оба пилота выжили и самостоятельно доплыли до берега. По результатам проверки будет принято решение, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

Ранее "РГ" сообщала, что частный самолет-амфибия упал в Москву реку в районе Коломны при отработке взлета и посадки на воду. По предварительным данным, экипаж допустил ошибку, и летательный аппарат при приземлении перевернулся.