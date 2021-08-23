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23.08.2021 11:07
Рубрика: Экономика

Уровень безработицы в Москве снизился до минимума

Текст: Любовь Проценко

Уровень зарегистрированной безработицы в столице на 15 августа 2021 года составил 0,55 процентного пункта, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. С апреля 2020 года это наименьший результат, подчеркнул он.

Фото: iStock
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По словам заммэра, снижение неуклонно идет с начала 2021 года. С 1 января уровень безработицы потерял 0,77 процентного пункта. И сейчас в городе зарегистрировано не более 39,9 тыс. безработных. Сократилось и количество работников, находящихся в простое, в режиме неполного рабочего дня и в отпусках без сохранения зарплаты на 9,6% - таких к середине августа 97,6 тыс. человек.

Трудоустроились за этот период около 59 тыс. человек. Больше всего из них были приняты на работу в сфере разработки программного обеспечения, здравоохранения, торговли и строительстве.

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