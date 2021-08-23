В Ярославле санитары избили пациентку в лифте

Прокуратура и департамент здравоохранения Ярославской области начали проверки инцидента с участием санитаров скорой психиатрической помощи. Приехав на вызов, двое мужчин избили в лифте женщину с домашнем халате и со связанными бинтом руками.

Видео экзекуции появилось в Сети. На нем видно, что женщина отчаянно сопротивляется, отталкивается от стен ногами, пытаясь вырваться. В ответ санитары молотят пациентку кулаками по телу и голове.

- Проверяются все обстоятельства произошедшего, с сотрудников взяты объяснительные. После выяснения деталей они будут наказаны по всей строгости и в соответствии с законодательством РФ, - сообщили РИА новости в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Прокуратура региона начала проверку ненадлежащего оказания медицинских услуг, по ее завершении планируется принять исчерпывающие меры реагирования, сообщили в ведомстве.