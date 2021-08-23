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23.08.2021 16:50
Рубрика: Происшествия

В Иванове лопасть вертолета улетела в "скорую помощь"

Текст: Антон Валагин (Иваново)

Во время жесткой посадки вертолета в Иванове одна из лопастей винта оторвалась и ударила припаркованную неподалеку машину скорой помощи. Никто не пострадал.

Фото: iStock
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Вертолет "Ансат" санитарной авиации совершил жесткую посадку на площадке на окраине города. При этом оторвалась одна из четырех лопастей несущего винта машины оторвалась от механизма, пробила металлическое ограждение посадочной площадки и врезалась в медицинский автомобиль. Людей в нем не было, вертолет также садился без пассажиров, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

- C 9 августа вертолет совершил семь вылетов для эвакуации сложных пациентов, нештатных ситуаций во время работы не было, - рассказал журналистам директор территориального Центра медицины катастроф Сергей Базанов.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Иваново Авиакатастрофы

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