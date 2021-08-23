В Иванове лопасть вертолета улетела в "скорую помощь"

Во время жесткой посадки вертолета в Иванове одна из лопастей винта оторвалась и ударила припаркованную неподалеку машину скорой помощи. Никто не пострадал.

Вертолет "Ансат" санитарной авиации совершил жесткую посадку на площадке на окраине города. При этом оторвалась одна из четырех лопастей несущего винта машины оторвалась от механизма, пробила металлическое ограждение посадочной площадки и врезалась в медицинский автомобиль. Людей в нем не было, вертолет также садился без пассажиров, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

- C 9 августа вертолет совершил семь вылетов для эвакуации сложных пациентов, нештатных ситуаций во время работы не было, - рассказал журналистам директор территориального Центра медицины катастроф Сергей Базанов.