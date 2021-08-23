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23.08.2021 07:55
Рубрика: Экономика

В Москве возле двух станций метро открыли новое прогулочное пространство

Текст: Ирина Огилько
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства . Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства .
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства .

На севере Москвы завершены работы по благоустройству территорий возле станций метро "Динамо" и "Петровский парк". Подробности рассказал журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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"Работы выполнены на Московской аллее и площади у метро "Динамо", в результате создано современное комфортное общественное пространство, где можно проводить различные городские мероприятия и просто отдыхать, - отметил Петр Бирюков. - Благоустроенная зона около вестибюлей метро и обновленные лестничные марши обеспечат комфортное передвижение пассажиров".

Во время работ воздушные кабельные линии убрали в кабельную канализацию, общая протяженность которой составила 7,8 тысячи метров. Обновили проезжую часть и тротуары, дорожки возле парка замостили бетонной плиткой, а пешеходную зону - гранитной. Поставили более 70 новых фонарей и уличных торшеров с мягким теплым светом и высоким классом энергоэффективности.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в зоне благоустройства установлены удобные лавочки и информационные стелы, которые помогут сориентироваться жителям и гостям столицы. Для любителей велосипедных прогулок оборудованы семь велопарковок.

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