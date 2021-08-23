В Парке Горького пройдет вторая "Российская креативная неделя"

Набережная столичного Парка Горького во второй раз превратится в современное арт-пространство, которое объединит лидеров 14 креативных индустрий - дизайн и искусство, IT и музыка, телевидение и мода, образование и маркетинг, разработка игр и издательское дело, новые медиа и кино, компьютерная графика и архитектура. Масштаб "Российской креативной недели" впечатляет - четыре дня, с 26 по 29 августа, более 700 спикеров из России и зарубежных стран, более 300 событий. Организаторами фест-форума выступили ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз при поддержке Фонда Президентских грантов и Правительства Москвы.

Пандемия многое в стране и мире поставила на паузу, но только не креативную жизнь. "Несмотря на ограничения, наш фест-форум дебютировал в прошлом году, и мы благодарны всем за возможность провести его в этом году на открытом воздухе", - говорит начальник Управления президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета "Российской креативной недели" Сергей Новиков.

По его словам, еще в прошлом году организаторы почувствовали большой запрос общества на развитие креативных индустрий. Появились постоянные партнеры - лидеры креативного рынка, взявшие на себя кураторство основных площадок "Российской креативной недели". Среди них холдинг "Газпром-медиа", издательство "Просвещение", Национальная Медиа Группа, Эксмо-АСТ, Yandex и многие другие. "Креативные люди - вторая нефть. Потенциал российских творцов позволяет им создавать продукты, которые конкурентноспособны и востребованы во всем мире", - отметил Новиков и подчеркнул, что сегодня Москва может претендовать на звание самой креативной столицы континента.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин добавил, что креативные, инновационные технологии уже сегодня создают новое будущее. Но проблема в том, что креативному человеку, будь он талантливый художник, разработчик игр или успешный бизнесмен, зачастую бывает непросто найти общий язык с чиновниками. Для облегчения взаимопонимания было создано Агентство креативных индустрий, которое нацелено на превращение креатива в настоящий капитал. Первый шаг уже сделан - Агентство смогло объединить лидеров креативных индустрий. Теперь предстоит заняться решением конкретных проблем.

"Мы находимся в глобальной конкуренции за таланты, и должны следить за новыми трендами, чтобы опередить наших мировых конкурентов", - отметил Фурсин.

Что для этого нужно? Ответы будут искать спикеры и участники деловой программы "Российской креативной недели". В рамках профессиональной программы состоится, например, панельная дискуссия "Современное образование: препятствие или стимул для креативной экономики", пройдут сессии, посвященные креативному контенту, развитию цифровых платформ и повышению инвестиционной привлекательности креативных индустрий. Организаторы обещают устроить "Безумное чаепитие с искусственным интеллектом" и рассказать о перспективах креативной экономики в России. Особое внимание к развитию креативных индустрий в регионах.

Директор Российской креативной недели и ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова напомнила, что вход на "Российскую креативную неделю" открыт для всех. И помимо насыщенной деловой программы, гостей ждет впечатляющая культурно-развлекательно-познавательная.

"Для меня лично суть креативной экономики и, соответственно, нашей Креативной недели - это фокус на значимость каждого конкретного человека. Роль личности в креативных индустриях первична. Именно креативные индустрии сейчас переосмысливают и проектируют новую среду, территорию, продукты и даже новую этику мира, в котором мы будем жить", - объясняет она.

По словам Марины Абрамовой, организаторы фест-форума и кураторы площадок не боятся сложных и неудобных вопросов. Здесь готовы обсуждать создание реестра креативных индустрий и сложности работы с банками, затрагивать вопросы продвижения стартапов и экспорта отечественных креативных идей. Одновременно здесь можно будет посмотреть отличное кино и мультфильмы, послушать концерты, узнать много нового о новых медиа, искусственном интеллекте и разработке компьютерных игр. А может, разобраться в феномене якутского кино и обсудить проблемы, волнующие 30-летних писателей? Новички смогут поделиться своими идеями с профессионалами и даже, возможно, найти инвестора или клиента. Так, музыкантов и композиторов 29 августа с самого утра будут ждать представители шести крупнейших музыкальных лейблов. Как рассказал управляющий партнер ZVONKO GROUP Дмитрий Коннов, им можно будет напрямую отдать свои записи и услышать вердикт профессионала.

Все происходящее на "Российской креативной неделе" будет транслироваться в прямом эфире в интернете, чтобы принять участие в главном креативном событии года смогли все желающие. Все подробности на официальном сайте https://creativityweek.ru/.