В Парке Горького пройдет вторая "Российская креативная неделя"

Новости

Супермен станет гомосексуалистом 19:24
Стало известно, сколько "Локомотив" заплатил за Бека Бека 19:18
Нурмагомедов раскритиковал ринг-герлз в ММА 19:16
Скарлетт Йоханссон обвинила Disney в женоненавистничестве 19:15
В Киргизии в результате ДТП погибли 9 человек 18:57
МВД России предупредило иностранцев об изменении порядка пребывания в РФ 18:51
Уехавший в ФРГ афганский министр стал курьером в Лейпциге 18:48
Ученые научились выявлять ботов в соцсетях по социальным связям 18:37
"Школьные" выплаты получили родители более 20 млн детей 18:34
В Госдуме назвали "Крымскую платформу" мертворожденной инициативой 18:30
Карелова: Поступило почти 2,4 млн заявлений на получение новых соцвыплат 18:29
В Британии возникла нехватка водителей грузовиков 18:09
Аналитики спрогнозировали ситуацию с выдачей ипотеки в 2021 году 18:02
Россия и Венгрия обсуждают снятие ограничений на поездки 17:50
Фермер раскрыл главную опасность куриного мяса 17:44
Патрушев обсудил с Салливаном ситуацию в Афганистане 17:40
"Локомотив" объяснил скандальный пост в соцсетях про своего бывшего игрока 17:37
Благоустройство сквера имени Чехова в Москве выполнено на 80% 17:36
Ученые нашли антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса 17:24
Видео: исхудавшая МакSим заново учится ходить после комы 17:23
В Реутове возбудили дело в отношении жестокой санитарки из дома престарелых 17:21
Путин пообщался с курсантами 17:15
Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил эффект от вакцинации 17:15
Ученые нашли метод диагностики рака легких по анализу крови 17:13
ОДКБ выступила за инклюзивный мирный диалог в Афганистане 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
23.08.2021 18:33
Рубрика: Культура

В Парке Горького пройдет вторая "Российская креативная неделя"

Текст: Наталья Лебедева
Набережная столичного Парка Горького во второй раз превратится в современное арт-пространство, которое объединит лидеров 14 креативных индустрий - дизайн и искусство, IT и музыка, телевидение и мода, образование и маркетинг, разработка игр и издательское дело, новые медиа и кино, компьютерная графика и архитектура. Масштаб "Российской креативной недели" впечатляет - четыре дня, с 26 по 29 августа, более 700 спикеров из России и зарубежных стран, более 300 событий. Организаторами фест-форума выступили ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз при поддержке Фонда Президентских грантов и Правительства Москвы.
Участники фестиваля "Российская креативная неделя" в Парке Горького в Москве. Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Участники фестиваля "Российская креативная неделя" в Парке Горького в Москве. Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Участники фестиваля "Российская креативная неделя" в Парке Горького в Москве. Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Пандемия многое в стране и мире поставила на паузу, но только не креативную жизнь. "Несмотря на ограничения, наш фест-форум дебютировал в прошлом году, и мы благодарны всем за возможность провести его в этом году на открытом воздухе", - говорит начальник Управления президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета "Российской креативной недели" Сергей Новиков.

Фото: Пресс-служба фестиваля KJP по ссылке
В Крыму завершился XIX фестиваль Koktebel Jazz Party

По его словам, еще в прошлом году организаторы почувствовали большой запрос общества на развитие креативных индустрий. Появились постоянные партнеры - лидеры креативного рынка, взявшие на себя кураторство основных площадок "Российской креативной недели". Среди них холдинг "Газпром-медиа", издательство "Просвещение", Национальная Медиа Группа, Эксмо-АСТ, Yandex и многие другие. "Креативные люди - вторая нефть. Потенциал российских творцов позволяет им создавать продукты, которые конкурентноспособны и востребованы во всем мире", - отметил Новиков и подчеркнул, что сегодня Москва может претендовать на звание самой креативной столицы континента.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин добавил, что креативные, инновационные технологии уже сегодня создают новое будущее. Но проблема в том, что креативному человеку, будь он талантливый художник, разработчик игр или успешный бизнесмен, зачастую бывает непросто найти общий язык с чиновниками. Для облегчения взаимопонимания было создано Агентство креативных индустрий, которое нацелено на превращение креатива в настоящий капитал. Первый шаг уже сделан - Агентство смогло объединить лидеров креативных индустрий. Теперь предстоит заняться решением конкретных проблем.

"Мы находимся в глобальной конкуренции за таланты, и должны следить за новыми трендами, чтобы опередить наших мировых конкурентов", - отметил Фурсин.

Что для этого нужно? Ответы будут искать спикеры и участники деловой программы "Российской креативной недели". В рамках профессиональной программы состоится, например, панельная дискуссия "Современное образование: препятствие или стимул для креативной экономики", пройдут сессии, посвященные креативному контенту, развитию цифровых платформ и повышению инвестиционной привлекательности креативных индустрий. Организаторы обещают устроить "Безумное чаепитие с искусственным интеллектом" и рассказать о перспективах креативной экономики в России. Особое внимание к развитию креативных индустрий в регионах.

Директор Российской креативной недели и ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова напомнила, что вход на "Российскую креативную неделю" открыт для всех. И помимо насыщенной деловой программы, гостей ждет впечатляющая культурно-развлекательно-познавательная.

"Для меня лично суть креативной экономики и, соответственно, нашей Креативной недели - это фокус на значимость каждого конкретного человека. Роль личности в креативных индустриях первична. Именно креативные индустрии сейчас переосмысливают и проектируют новую среду, территорию, продукты и даже новую этику мира, в котором мы будем жить", - объясняет она.

Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Короче"
Фестиваль "Короче"-2021: кто победил и почему

По словам Марины Абрамовой, организаторы фест-форума и кураторы площадок не боятся сложных и неудобных вопросов. Здесь готовы обсуждать создание реестра креативных индустрий и сложности работы с банками, затрагивать вопросы продвижения стартапов и экспорта отечественных креативных идей. Одновременно здесь можно будет посмотреть отличное кино и мультфильмы, послушать концерты, узнать много нового о новых медиа, искусственном интеллекте и разработке компьютерных игр. А может, разобраться в феномене якутского кино и обсудить проблемы, волнующие 30-летних писателей? Новички смогут поделиться своими идеями с профессионалами и даже, возможно, найти инвестора или клиента. Так, музыкантов и композиторов 29 августа с самого утра будут ждать представители шести крупнейших музыкальных лейблов. Как рассказал управляющий партнер ZVONKO GROUP Дмитрий Коннов, им можно будет напрямую отдать свои записи и услышать вердикт профессионала.

Все происходящее на "Российской креативной неделе" будет транслироваться в прямом эфире в интернете, чтобы принять участие в главном креативном событии года смогли все желающие. Все подробности на официальном сайте https://creativityweek.ru/.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин поддержал идею Шойгу о строительстве новых городов в Сибири
Песков: Выплаты пенсионерам и военным не потребуют повышения налогов
Путин обсудил с королем Иордании Сирию и Афганистан
В МИД заявили, что у России нет цели срочно создать альтернативу SWIFT
Россия получила от МВФ 18 миллиардов долларов
Игорь Бутман: Настоящий джаз - музыка для самой широкой аудитории
Как проходят репетиции и тренировки экипажа фильма "Вызов"