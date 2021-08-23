Международный
военно-технический
форум армия-2021
Рубрика: Власть
Проект: Форум Армия 2021
23.08.2021 18:50
Текст: Кира Латухина

В подмосковном парке "Патриот" открылся форум "Армия-2021"

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2021" и Армейских международных игр-2021 в парке "Патриот" в Подмосковье. Оттуда Верховный главнокомандующий по видеосвязи отдал команду на закладку новых кораблей и подлодок для ВМФ сразу на трех верфях. Сильной и суверенной России нужен мощный Военно-морской флот, заявил он.

В рамках форума проходит смотр лучших достижений отечественного оборонно-промышленного комплекса. Ведущие российские специалисты и их зарубежные коллеги из почти что 100 стран знакомятся с новинками, обсуждают перспективы углубления военно-технических связей и вопросы сотрудничества в области обороны и обеспечения национальных интересов. "России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнерам", - заявил, выступая на открытии, Владимир Путин.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Тренажер по сборке космических ракет представили на форуме "Армия-2021"

Армия и флот активно модернизируются, получают вооружения и технику самых последних поколений. В стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80 процентов - больше, чем в других ядерных странах, сравнил Верховный главнокомандующий. В рамках форума представлено более 28 тысяч единиц современного оружия и техники - от стрелкового до артиллерии, танков, военной боевой авиации. Большинство испытаны и прошли проверку в боевых условиях, доказав надежность и эффективность, сказал он.

Президент по видеосвязи отдал команду на закладку двух современных кораблей ближней морской зоны и четырех новых подлодок. Это два атомных подводных крейсера "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской" ("Севмаш" в Северодвинске), две большие подлодки "Можайск" и "Якутск" ("Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге) и два корвета - "Грозный" и "Буйный" ("Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре). "На все корабли будет установлено современное высокоточное оружие, новейшие средства управления и связи. Эффективность большинства из них подтверждена в ходе выполнения боевых задач в Сирии", - подчеркнул президент. "Это еще один серьезный шаг в укреплении безопасности Российского государства", - сказал он.

"Не раз говорил и хочу вновь повторить: сильной, суверенной России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот. Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надежно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности", - подчеркнул Путин. Россия продолжит развивать военно-морской потенциал, совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота, оснащать корабли новейшим вооружением и техникой, отрабатывать сложные учебно-боевые задачи на учениях и в дальних морских походах, проводить "демонстрацию" российского флага в стратегически важных районах Мирового океана, заявил он. Это обусловлено геополитическим положением нашей страны и ее ролью в мировых делах.

В рамках форума представлено более 28 тысяч единиц современного оружия и техники

Несмотря на ограничения, вызванные эпидемией, активно наращивались темпы строительства современных кораблей и судов обеспечения, по возможности сокращались сроки их поступления в строй, оценил президент.

В ближайшие годы предстоит серьезная работа по реализации гособоронзаказа, по выполнению планов, обозначенных в госпрограмме вооружения - чтобы в 2027 году доля современных кораблей в ВМФ достигла 70 процентов, напомнил задачу Владимир Путин. Глава государства уверен, что кораблестроители и военные моряки приложат все силы, чтобы ВМФ пополнялся современными кораблями, а Россия и впредь была одной из ведущих морских держав.

Успешно продвигаются и проекты по созданию и повышению боевых возможностей перспективных образцов вооружения и техники. Среди них - гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", беспилотный летательный аппарат большой дальности "Охотник".

"Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире, а по некоторым образцам можно твердо сказать: еще долго не будут иметь", - оценил Владимир Путин.

Будущее российских Вооруженных сил, да и армий ведущих стран - за применением в войсках искусственного интеллекта и робототехники, новейших систем связи и управления, также заметил российский лидер.

В этом году в форуме приняли участие свыше 90 процентов предприятий и организаций ОПК, которые занимаются выполнением гособоронзаказа. "Они не только надежно обеспечивают поставки вооружений и техники для нашей армии и флота, но и готовы к международному сотрудничеству, к самой широкой кооперации в разработке и выпуске современных вооружений", - заверил глава государства.

Фото: ГК Ростех
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Год от года на полях форума заключаются солидные "портфели" контрактов на поставку российской военной продукции, и Владимир Путин надеется, что и в этот раз зарубежные гости проявят внимание к новинкам, оценят их уникальные возможности, в том числе в деле - на полигонах, смотровых площадках, в тирах.

Российское оружие всегда пользовалось спросом на мировом рынке, и сегодня оно надежно защищает безопасность очень многих стран, а оборонные предприятия - даже несмотря на сложности, вызванные эпидемией, - в срок производят и поставляют экспортную продукцию.

Международные армейские игры Путин назвал прекрасной площадкой для презентации возможностей вооружений и военной техники. Год от года они привлекают все новых участников, увеличивается количество видов состязаний.

В этот раз военнослужащие покажут мастерство в 34 международных конкурсах на полигонах 11 стран.

Успешно продвигаются проекты по созданию и повышению боевых возможностей перспективных образцов вооружения и техники

Для более чем пяти тысяч военных профессионалов из 44 государств это не только возможность проверить тактическую подготовку и навыки владения оружием и техникой: они смогут напрямую пообщаться с коллегами, что вносит весомый вклад в развитие доверия и партнерских отношений, служит укреплению мира и международной безопасности, сказал президент.

Проведение Армейских игр поможет развитию международного военного сотрудничества, привлечет в Вооруженные силы России, в оборонные, инновационные отрасли, в сферу науки и технологий талантливую молодежь, заключил президент.

"Армия-2021": Демонстрация серьезного оружия и заключение крупных контрактов

Текст: Сергей Птичкин
Международный военно-технический форум "Армия-2021" отличается интереснейшими шоу-представлениями. Однако прежде всего это демонстрация лучших достижений отечественного ОПК, а также серьезные дискуссии в рамках многочисленных "круглых столов". И место подписания крупных контрактов.

К примеру, "Рособоронэкспорт" планирует подписать в рамках работы форума более десяти контрактов и провести десятки переговоров со своими иностранными партнерами. Помимо заявок на проведение переговоров "Рособоронэкспорт" получил запросы от делегаций из 40 стран на организацию более 500 презентаций российской продукции военного, двойного и гражданского назначения.

Фото: Илья Максимов/РГ
Модификацию ЗРК "Сосна" на БТР-82 представили на "Армии-2021"

По линии минобороны, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и госкорпорации "Ростех" на форуме ожидаются представители около 150 стран.

Для специалистов эти дни будут отмечены напряженной работой. А посетителям, да и специалистам демонстрируется практически весь арсенал отечественных Вооруженных сил. Форум проходит ежегодно. И всегда показываются какие-то новинки. "Армия-2021" исключением не стала.

Презентации форума - беспилотный вертолет концерна "Калашников" с новой ракетой, самонаводящаяся ракета КБ Машиностроения из Коломны и тяжелый бронетранспортер БТР-V2 "Волат" из Беларуси.

Таких легких многоцелевых и очень мощных ракет, как 305Э, в которой реализован принцип "выстрелил - забыл", у нас еще не было

В наши Вооруженные силы только внедряются ударные беспилотники, и управляемое оружие для них разрабатывает в том числе "Калашников". Сейчас завершаются госиспытания управляемой ракеты "Вихрь-1" для ударно-разведывательного беспилотника "Иноходец".

В инициативном порядке специалисты концерна провели научно-исследовательскую работу по возможностям новой ракеты С-8Л. Оказалось, что она может успешно применяться со всех типов боевой авиации - вертолетов и самолетов, а также с беспилотных летательных аппаратов. Ракета имеет полуактивную головку самонаведения и осколочно-фугасную боевую часть. Дальность полета - 6 км. Корректируемая авиационная ракета С-8Л калибра 80 миллиметров с осколочно-фугасной боевой частью предназначена для высокоточного поражения одиночных и групповых наземных подвижных и неподвижных целей. Она эффективно справится с легкобронированными объектами.

В павильоне концерна стоял беспилотный вертолет с подвешенными к нему ракетами С-8Л. Сейчас этот комплекс проходит летные и стрельбовые испытания.

Другая ракетная новинка 305Э - настоящая сенсация "Армии-2021". Разработали ее в Тульском КБ Машиностроения. Таких легких многоцелевых и очень мощных ракет у нас еще не было. Да и за рубежом нет аналогов с характеристиками, как у 305Э. Гарантированная дальность управляемого полета - 14,5 км. Головка самонаведения - оптическая тепловизионная. Масса осколочно-фугасной боевой части - 25 кг, что гарантирует уничтожение любого танка или хорошо укрепленного объекта.

Особенность - высокоточное наведение на цель. Управление ракетой осуществляет оператор с вертолета-носителя. Но 305Э способна работать и в режиме самонаведения, если цель подсвечивается внешним источником, предположим, разведчиком или с беспилотного летательного аппарата. То есть в ней реализован принцип "выстрелил - забыл". Вертолет может пускать ракеты сразу по нескольким целям - стационарным или движущимся. Как уверяют разработчики, уклониться от такой ракеты невозможно. В первую очередь она предназначена для вооружения боевых вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ.

Звездой форума стал и тяжелый белорусский бронетранспортер "Волат" МЗКТ-690003 (БТР-V2). Впервые его показали в рамках военно-технического салона MILEX-2021, проходившего в июне в Минске. Теперь - премьера в России.

Несомненным преимуществом БТР-V2 перед всеми ныне существующими аналогичными бронетранспортерами, в том числе российскими, стала оригинальная компоновка силового отделения. Двигатель и гидромеханическая коробка передач размещены на едином подрамнике. Это позволяет проводить демонтаж силового агрегата со всеми системами без слива рабочих жидкостей за очень короткое время. Что очень важно в условиях боевых действий.

Конечно, те, кто представляет БТР-V2 на "Армии-2021", не рассчитывают, что им заинтересуются российские военные. У нас есть свой тяжелый БТР "Бумеранг". Но "Армия-2021" - международный военно-технический форум, на котором собираются представители вооруженных сил почти всех стран мира. Вот они-то обязательно обратят внимание на броневик от МЗКТ, поскольку продукцию белорусской оборонки прекрасно знают. И ценят ее за высокую надежность, отличные боевые характеристики и вполне приемлемую цену.

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