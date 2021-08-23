В подмосковном парке "Патриот" открылся форум "Армия-2021"

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2021" и Армейских международных игр-2021 в парке "Патриот" в Подмосковье. Оттуда Верховный главнокомандующий по видеосвязи отдал команду на закладку новых кораблей и подлодок для ВМФ сразу на трех верфях. Сильной и суверенной России нужен мощный Военно-морской флот, заявил он.

В рамках форума проходит смотр лучших достижений отечественного оборонно-промышленного комплекса. Ведущие российские специалисты и их зарубежные коллеги из почти что 100 стран знакомятся с новинками, обсуждают перспективы углубления военно-технических связей и вопросы сотрудничества в области обороны и обеспечения национальных интересов. "России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнерам", - заявил, выступая на открытии, Владимир Путин.

Армия и флот активно модернизируются, получают вооружения и технику самых последних поколений. В стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80 процентов - больше, чем в других ядерных странах, сравнил Верховный главнокомандующий. В рамках форума представлено более 28 тысяч единиц современного оружия и техники - от стрелкового до артиллерии, танков, военной боевой авиации. Большинство испытаны и прошли проверку в боевых условиях, доказав надежность и эффективность, сказал он.

Президент по видеосвязи отдал команду на закладку двух современных кораблей ближней морской зоны и четырех новых подлодок. Это два атомных подводных крейсера "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской" ("Севмаш" в Северодвинске), две большие подлодки "Можайск" и "Якутск" ("Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге) и два корвета - "Грозный" и "Буйный" ("Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре). "На все корабли будет установлено современное высокоточное оружие, новейшие средства управления и связи. Эффективность большинства из них подтверждена в ходе выполнения боевых задач в Сирии", - подчеркнул президент. "Это еще один серьезный шаг в укреплении безопасности Российского государства", - сказал он.

"Не раз говорил и хочу вновь повторить: сильной, суверенной России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот. Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надежно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности", - подчеркнул Путин. Россия продолжит развивать военно-морской потенциал, совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота, оснащать корабли новейшим вооружением и техникой, отрабатывать сложные учебно-боевые задачи на учениях и в дальних морских походах, проводить "демонстрацию" российского флага в стратегически важных районах Мирового океана, заявил он. Это обусловлено геополитическим положением нашей страны и ее ролью в мировых делах.

В рамках форума представлено более 28 тысяч единиц современного оружия и техники

Несмотря на ограничения, вызванные эпидемией, активно наращивались темпы строительства современных кораблей и судов обеспечения, по возможности сокращались сроки их поступления в строй, оценил президент.

В ближайшие годы предстоит серьезная работа по реализации гособоронзаказа, по выполнению планов, обозначенных в госпрограмме вооружения - чтобы в 2027 году доля современных кораблей в ВМФ достигла 70 процентов, напомнил задачу Владимир Путин. Глава государства уверен, что кораблестроители и военные моряки приложат все силы, чтобы ВМФ пополнялся современными кораблями, а Россия и впредь была одной из ведущих морских держав.

Успешно продвигаются и проекты по созданию и повышению боевых возможностей перспективных образцов вооружения и техники. Среди них - гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", беспилотный летательный аппарат большой дальности "Охотник".

"Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире, а по некоторым образцам можно твердо сказать: еще долго не будут иметь", - оценил Владимир Путин.

Будущее российских Вооруженных сил, да и армий ведущих стран - за применением в войсках искусственного интеллекта и робототехники, новейших систем связи и управления, также заметил российский лидер.

В этом году в форуме приняли участие свыше 90 процентов предприятий и организаций ОПК, которые занимаются выполнением гособоронзаказа. "Они не только надежно обеспечивают поставки вооружений и техники для нашей армии и флота, но и готовы к международному сотрудничеству, к самой широкой кооперации в разработке и выпуске современных вооружений", - заверил глава государства.

Год от года на полях форума заключаются солидные "портфели" контрактов на поставку российской военной продукции, и Владимир Путин надеется, что и в этот раз зарубежные гости проявят внимание к новинкам, оценят их уникальные возможности, в том числе в деле - на полигонах, смотровых площадках, в тирах.

Российское оружие всегда пользовалось спросом на мировом рынке, и сегодня оно надежно защищает безопасность очень многих стран, а оборонные предприятия - даже несмотря на сложности, вызванные эпидемией, - в срок производят и поставляют экспортную продукцию.

Международные армейские игры Путин назвал прекрасной площадкой для презентации возможностей вооружений и военной техники. Год от года они привлекают все новых участников, увеличивается количество видов состязаний.

В этот раз военнослужащие покажут мастерство в 34 международных конкурсах на полигонах 11 стран.

Успешно продвигаются проекты по созданию и повышению боевых возможностей перспективных образцов вооружения и техники

Для более чем пяти тысяч военных профессионалов из 44 государств это не только возможность проверить тактическую подготовку и навыки владения оружием и техникой: они смогут напрямую пообщаться с коллегами, что вносит весомый вклад в развитие доверия и партнерских отношений, служит укреплению мира и международной безопасности, сказал президент.

Проведение Армейских игр поможет развитию международного военного сотрудничества, привлечет в Вооруженные силы России, в оборонные, инновационные отрасли, в сферу науки и технологий талантливую молодежь, заключил президент.