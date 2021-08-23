Виновника смертельного ДТП задержали в Шереметьево

Злостного нарушителя ДТП задержали в международном аэропорту Шереметьево транспортные полицейские при содействии НЦБ Интерпола МВД России.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в октябре 2020 года на автодороге М-8 Москва-Архангельск гражданин ФРГ, управляя иномаркой в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114. Погибли четверо человек. Виновник ДТП скрылся с места происшествия и в декабре сумел выехать из России.

Его объявили в международный розыск и вычислили благодаря коллегам из ФРГ. Российские полицейские получили сведения о дате и времени прибытия виновника гибели людей на территорию России и задержали его.