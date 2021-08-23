Владимир Путин обсудил актуальные вопросы с Ангелой Меркель

Президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели почти трехчасовые переговоры в Кремле. Повестка встречи двух лидеров показала, что последний визит Меркель в Москву в качестве канцлера - это не просто один из пунктов в ее прощальных гастролях. В своем разговоре они не обошли ни один из проблемных вопросов мировой повестки: от Афганистана до Украины.

По итогам встречи Владимир Путин и Ангела Меркель вышли на час позже к журналистам, чем это изначально планировалось. Путин назвал переговоры конструктивными и сразу во вступительном слове дал свою оценку ситуации в Афганистане. "Движение "Талибан" (организация запрещена в РФ. - Прим. "РГ") контролирует сегодня практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская, безусловно, развала афганского государства", - заявил российский президент. Он подчеркнул, что сейчас важно не допустить проникновения террористов в соседние государства, в том числе под видом беженцев. По словам Путина, процесс "наведения общественного порядка" талибами "должен внимательно отслеживаться международным сообществом при координирующей роли Совета Безопасности ООН". Кроме того, президент призвал прекратить безответственную политику "по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократии по чужим лекалам" без учета исторических, национальных и религиозных особенностей.

В свою очередь Меркель заявила, что для Берлина приоритет - оказание помощи людям, которые сотрудничали с Германией на протяжении 20 лет операции НАТО, они должны получить возможность покинуть Афганистан. "Я попросила российскую сторону в переговорах с талибами указать на вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН в Афганистане, чтобы обеспечить такую гуманитарную помощь", - также добавила она.

Другая важная тема - ситуация на юго-востоке Украины. Российский президент попросил канцлера повлиять на Киев в плане выполнения всех обязательств. Принятие Киевом закона о переходном периоде в Донбассе "будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса", считает российский президент. "Я надеюсь, что госпожа федеральный канцлер в ходе своего визита окажет определенное влияние, давление на украинские власти, и закон этот принят не будет", - сказал Путин. Меркель, комментируя Минские соглашения, отметила, что поставленные цели не достигнуты. "Но это тот формат, который у нас есть, включая трехстороннюю контактную группу", - подчеркнула она и добавила, что с этим форматом нужно обходиться бережно.

Сейчас важно не допустить проникновения террористов из Афганистана в соседние государства

Проект "Северный поток-2" уже близок к завершению, заявил Владимир Путин. "Пятнадцать километров осталось по морю", - сообщил он. Путин подчеркнул, что "Северный поток-2" - это не политический проект. По его словам, это просто намного дешевле, чем транзит через украинский канал. Путин также заявил, что Россия готова продолжать транзит через Украину и после 2024 года, но нужно понимать объем закупок российского газа в Европе. "Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе. А с учетом "зеленой" повестки, которая сейчас, по сути, уже осуществляется в Европе, у нас стоит вопрос, будут ли у нас вообще закупать газ и сколько", - пояснил президент. В свою очередь Меркель напомнила, что Германия выступает за транзит газа через Украину и после 2024 года. "Мы несем здесь определенную ответственность, несмотря на все экономические аспекты, которые нужно учитывать", - сказала она.

Отвечая на вопрос немецких журналистов по поводу Алексея Навального, Путин подчеркнул, что он осужден не за политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров. "Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона", - сказал российский президент. Путин также подчеркнул, что борьба с коррупцией - очень важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы. Путин подчеркнул, что в России политическая система развивается и все граждане имеют право выражать свое собственное мнение по политическим вопросам, формировать политические организации, участвовать в выборах всех уровней. Президент заверил, что будет сделано все, чтобы ситуация в России была стабильной и прогнозируемой. "Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в XX веке, мы революций больше не хотим, мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, так оно и будет", - подчеркнул он.

Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в XX веке, мы революций больше не хотим, мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства

"Я не могу оценивать работу федерального канцлера", - сказал Путин в ответ на вопрос о том, как он оценивает итоги совместной работы с Меркель за эти 16 лет. Российский президент подчеркнул, что Меркель "по праву входит в число наиболее авторитетных европейских и мировых лидеров", и это "не может не вызывать уважения". "Мы всегда будем рады приезду госпожи Меркель в Россию как желанного гостя", - также добавил Путин.