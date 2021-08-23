Кабмин утвердил программу ускоренного развития Забайкалья

Правительство утвердило комплексную программу ускоренного социально-экономического развития Забайкальского края, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Она позволит создать в регионе более 50 тысяч новых рабочих мест.

Документ рассчитан на 15 лет и нацелен на масштабную инвестиционную деятельность. Чтобы привлечь частные вложения, правительство намерено снимать инфраструктурные ограничения и создавать комфортные условия для бизнеса. "Перспективы региона прежде всего связаны с проектами по освоению природных ресурсов и их переработке. Здесь большой нереализованный потенциал. Благодаря запланированным мероприятиям в эту сферу может прийти свыше триллиона рублей частных инвестиций", - заявил глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями.

Особое внимание уделят лесопромышленному комплексу и аграрному сектору, в первую очередь - созданию новой инфраструктуры, комплексному развитию сельских территорий, решению задач по глубокой переработке древесины. "Также в планах - повышение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, развитие южного хода Транссиба, строительство и реконструкция автомобильных дорог и мостовых переходов. Это позволит значительно улучшить логистические возможности региона, учитывая его приграничное расположение", - отметил Мишустин.

И безусловным приоритетом развития территорий определено обновление социальной инфраструктуры. "Будут построены фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, в Чите - краевая детская клиническая больница и туберкулезная больница, проведена реконструкция краевого центра медицинской реабилитации, чтобы медицинская помощь стала более доступной для людей", - рассказал премьер.